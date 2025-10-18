甲骨文2030年樂觀展望遭質疑 股價創1月來最大跌幅

鉅亨網編譯王貞懿 2025-10-18 04:53

據《CNBC》周五 (17 日) 報導，甲骨文 (ORCL-US) 股價當日重挫約 7%，創下 1 月以來最大單日跌幅，為該公司因 AI 熱潮而持續的漲勢按下暫停鍵。

甲骨文給出長期樂觀的營運展望，但分析師質疑目標可行性。(圖:Shutterstock)

這波下跌發生在甲骨文公布樂觀長期展望的隔天。該公司預估 2030 財年雲端基礎設施營收將達 1660 億美元，較 2026 財年的 180 億美元大幅成長，總營收可望達 2250 億美元，年化成長率超過 31%。消息公布後，股價周四一度上漲 3.1%。

但周五市場態度轉向謹慎。RBC Capital Markets 分析師 Rishi Jaluria 表示：「股價可能會稍微喘口氣，讓投資人消化這些數字，並評估長期目標的可實現性。」他建議持有該股。

甲骨文是 AI 基礎設施熱潮的最大受益者之一。該公司最近與 OpenAI 簽訂五年期、價值超過 3000 億美元的合約，9 月財報發布後更創下 1992 年以來最大單日漲幅，當時剩餘履約義務達 4550 億美元，年增 359%。

周四，甲骨文確認與 Meta(META-US) 簽訂雲端合約，本季新增 650 億美元雲端基礎設施承諾訂單。瑞銀分析師 Karl Keirstead 周五將目標價從 360 美元上調至 380 美元，該股收盤下跌 6.93%，在 291.31 美元。

不過 Keirstead 也提醒，市場較謹慎的聲音擔憂業務過度集中 OpenAI，以及激進擴建可能帶來的瓶頸。