觀光署率7業者參展ITB Asia 爭取獎勵旅遊、國際會議落地拓展市場

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-17 12:54

亞洲旅遊盛會 2025 年 ITB Asia 展會，10 月 15 -17 日在新加坡舉行，交通部觀光署率團設置台灣館，領國內宏祥、茹曦酒店、飛亞、雄獅 (2731-TW)、儷庭、同城華里旅行社及愛邁斯活動整合行銷，共 7 家業者參展。觀光署表示，此行不僅促進業者與國際買主的實質交流，也有助於爭取更多獎勵旅遊及國際會議落地台灣市場。

觀光署領7業者參展ITB Asia，爭取獎勵旅遊、國際會議落地拓展市場。(圖:觀光署提供)

觀光署表示，以「Waves of Wonder」為主題的台灣館，透過整合旅遊資源、文化展演及政策推廣，成功吸引國際買主注目，展現台灣作為國際會展與觀光目的地的多元魅力，展會期間，台灣館舉辦團體簡報，邀約特定高潛力買主參與，包括來自歐洲及東南亞的旅行社、跨國企業活動策劃部門、國際飯店集團及專業旅遊媒體代表。

觀光署指出，簡報聚焦台灣觀光產業優勢，包含完善的場館設施、便利的國際交通、多元的補助措施與高效率的專業服務，並結合「親山、親海、樂環島」品牌形象，引發買主高度關注，現場買主對於台灣兼具觀光與會展條件的優勢表達濃厚興趣，不少業者提出後續合作洽談意願，特別在獎勵旅遊與跨國企業活動方面。

除了簡報，台灣館也邀「畫糖叔叔」進行文化展演亦深獲好評，多名買主親自體驗傳統技藝，對台灣豐富的文化底蘊與創新展現留下深刻印象，進一步提升合作好感度。觀光署認為，文化體驗是推廣旅遊與會展的重要元素，有助於塑造台灣獨特且具記憶點的國際形象。