港務公司1.6億推動漁光島大月牙灣沙灘設施升級 紓解停車、旅遊品質

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-17 20:49

坐落於台南市漁光島的大月牙灣沙灘，因近年舉辦的「漁光島藝術節」更為海灘注入豐富的文化與創意氣息。台灣港務公司今 (17) 日表示，目前該處車輛停等基建量能及道路服務水準已不足負荷，政府已規劃 1.6 億元推動當地基礎設施升級，改善工程將於明 (2026) 年初完工， 將能強化漁光島公共服務功能，並有效紓解交通，提升安全防護及旅遊品質。

安平港漁光島大月牙灣平面圖。(圖:港務公司提供)

高雄港務分公司主秘林麗美表示，大月牙灣沙灘面積約 22 公頃，為 2022 年 8 月發布實施之細則計畫，該地開發強度為建蔽率 5%，容積率限制建築物高度不得超過 3 層樓或 10.5 公尺，建築物允許使用項目包含休閒遊憩使用、水域運動服務) 等，將以低強度的使用方式進行開發，朝低碳島的目標前進。

港務公司表示，依行政院核定之「國際商港未來發展及建設計畫」及都市計畫，針對大月牙灣沙灘基礎設施，改善項目包括在漁光島大月牙灣沙灘南、北兩側，闢建兩條各為 15 公尺及 8 公尺之都市計畫道路銜接現有漁光路，除可紓解人潮及車流外，亦可作為緊急救護的進出通道。另規劃在沙灘南、北兩側各興建一座停車場，總計可提供 490 格汽車停車位，並設置供遊客使用之廁所盥洗設施等工程。