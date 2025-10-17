史上最強資產！黃金市值衝上30兆美元 輾壓全球十大企業總和
根據 CompaniesMarketCap 的最新數據，全球已開採黃金的總市值一舉衝破 30 兆美元，使其成為全球資產市值排行榜上斷層領先的首位資產。
不僅再次確認了黃金作為「硬通貨」和避險資產的長期吸引力，更突顯了在全球通膨高漲和地緣政治風險並存的複雜背景下，投資者對實物資產的重新青睞。
黃金 30 兆美元的市值規模，甚至超過了全球市值前十大企業的總合約 25.3 萬億美元）。這十家企業包括輝達（Nvidia）、微軟（Microsoft）、蘋果（Apple）、Alphabet、亞馬遜（Amazon）、Meta、博通（Broadcom）、沙特阿美（Saudi Aramco）、台積電（TSMC）和特斯拉（Tesla）。凸顯黃金在與全球頂尖科技和能源巨頭的對比中展現出壓倒性優勢。
今年以來，黃金價格已累計上漲逾 60%，其背後舉有多重因素推動力：
在強勁的基本面支撐下，貴金屬市場的熱潮仍在繼續。從技術面來看，金價本週極有可能實現連續第九週上漲。歷史記錄顯示，自 1970 年代以來，黃金價格從未實現過連續十週上漲，市場正密切關注金價是否能在下週打破這一持續數十年的「天花板」。
對於黃金的未來價值，市場人士抱持更多期待。Blokland 智慧多資產基金創辦人 Jeroen Blokland 指出，雖然黃金兌法定貨幣的上漲帶來了令人印象深刻的短期回報，但其真正的終極價值在於重塑金融體系，重建人們對債務驅動型經濟喪失的信任。黃金將引領市場回歸健全的貨幣體系，讓價值本身而非央行與政府的信譽成為信任的基石。
分析師認為，鑑於全球驚人的貨幣供應量以及不斷膨脹的債務規模，黃金真正的價值對比對象，或許應當是這些更為宏觀的金融系統性風險，而非僅僅是科技巨頭的市值。
