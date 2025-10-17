史上最強資產！黃金市值衝上30兆美元 輾壓全球十大企業總和

鉅亨網新聞中心 2025-10-17 16:50

根據 CompaniesMarketCap 的最新數據，全球已開採黃金的總市值一舉衝破 30 兆美元，使其成為全球資產市值排行榜上斷層領先的首位資產。

這一驚人數字是基於世界黃金協會（WGC）公佈的全球已開採黃金總量約 216,265 噸，並結合即時金價計算而得。

不僅再次確認了黃金作為「硬通貨」和避險資產的長期吸引力，更突顯了在全球通膨高漲和地緣政治風險並存的複雜背景下，投資者對實物資產的重新青睞。

黃金 30 兆美元的市值規模，甚至超過了全球市值前十大企業的總合約 25.3 萬億美元）。這十家企業包括輝達（Nvidia）、微軟（Microsoft）、蘋果（Apple）、Alphabet、亞馬遜（Amazon）、Meta、博通（Broadcom）、沙特阿美（Saudi Aramco）、台積電（TSMC）和特斯拉（Tesla）。凸顯黃金在與全球頂尖科技和能源巨頭的對比中展現出壓倒性優勢。

今年以來，黃金價格已累計上漲逾 60%，其背後舉有多重因素推動力：

地緣政治緊張局勢：持續的國際衝突和不確定性刺激了避險需求。

激進的降息預期：市場預期主要央行將採取更為寬鬆的貨幣政策，降低了持有非孳息資產（如黃金）的機會成本。

各國央行大規模買盤：多國央行持續增持黃金儲備，強化了黃金的官方需求基礎。

去美元化趨勢：全球範圍內尋求儲備資產多元化的努力，削弱了美元的主導地位，間接推升了黃金需求。

資金流入 ETF：黃金支持的交易所交易基金（ETF）吸引了大量資金流入。

在強勁的基本面支撐下，貴金屬市場的熱潮仍在繼續。從技術面來看，金價本週極有可能實現連續第九週上漲。歷史記錄顯示，自 1970 年代以來，黃金價格從未實現過連續十週上漲，市場正密切關注金價是否能在下週打破這一持續數十年的「天花板」。

此外，受黃金市場的溢出效應影響，全球白銀市場總市值也正開始衝擊 3 兆美元大關。