〈焦點股〉塑化族群逆勢上揚 台塑、台化聯袂漲半根漲停
鉅亨網記者黃皓宸 台北
台股今 (17) 日受前晚美股走弱，開低走低盤中一度跌逾 300 點，族群輪動漲跌互見，塑化、油燃及觀光類股表現較為強勁，今日塑化族群中，台塑 (1301-TW)、台化 (1326-TW) 盤中量增價揚，一度漲逾半根停板，國喬 (1312-TW)、台聚 (1304-TW)、台苯 (1310-TW) 則是最高漲逾 3%。
塑膠族群其他個股方面，台塑化 (6505-TW)，華夏 (1305-TW)、中石化 (1314-TW)、南亞 (1303-TW)、亞聚 (1308-TW) 盤中上揚，最高漲逾 2%。
塑化業者表示，美國聯準會 (FED) 第 4 季可望進一步降息，不僅有利於投資及消費，第 4 季因是 PE、EVA 及 PP 傳統產品需求旺季，且中國持續推出刺激經濟措施提振內需，印度雨季結束，可望帶動石化需求增加，加上感恩節、聖誕節及大陸網購節等民生消費產品需求，有利於塑化產品銷售。
法人表示，台積電 (2330-TW) 法說會結果出爐後，資金開始呈現持續輪轉，短期選股操作上，強勢電子題材股應嚴守短線技術面停損、停利，投資人可適度轉移部分資金往傳產等較為低基期題材股操作。
