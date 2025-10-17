〈焦點股〉塑化族群逆勢上揚 台塑、台化聯袂漲半根漲停

‌



塑化業者表示，美國聯準會 (FED) 第 4 季可望進一步降息，不僅有利於投資及消費，第 4 季因是 PE、EVA 及 PP 傳統產品需求旺季，且中國持續推出刺激經濟措施提振內需，印度雨季結束，可望帶動石化需求增加，加上感恩節、聖誕節及大陸網購節等民生消費產品需求，有利於塑化產品銷售。