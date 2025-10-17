鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-17 17:30

美中貿易戰近期延燒至航運業，美國本周 (14) 日起對停靠美港口的中國船舶徵收港口費，中國也對等反制，同日起對靠泊中國港口的美船收取特別港務費。台灣港務公司資深行政副總高傳凱今 (17) 日表示，美中兩國互徵收港口費，初步觀察費用是船舶噸數計算，費用確實非常驚人，目前港務公司也爭取相關航商貨運，掌握來台貨運進行中轉的契機。

美中雙方互徵港口稅，港務公司：爭取移轉貨運來台灣港口中轉。(記者黃皓宸攝)

港務公司今日於交通部舉行例行記者會。針對美中雙方互徵港口稅，高傳凱表示，今 (2025) 年航商因為早有貿易戰啟動的預期心理，貨物已在第 2 季年中之際，先行大量拉貨，目前觀察雙方的港口費加徵，因為從 10 月 14 日開始正式實施，台灣的港口進出量還沒有較大的變化量。

但高傳凱也強調，港務公司正密切關注在美中雙方的港口稅議題。

高傳凱舉例，近期全球貨櫃龍頭地中海航運 (MSC)14 萬噸的「馬可波羅號」，因美方持股 27%，在上海港，遭開出高達 560 萬人民幣港口費（約 78 萬美元，折合約新台幣 2,400 萬元），看起來每艘船都按照噸數計算港口價位，徵收的費用確實很驚人。