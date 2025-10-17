裕隆集團捐助3000萬元 協助重建花蓮光復

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-10-17 09:52

裕隆集團於此次花蓮救災行動捐助3000萬，希望重建光復鄉韌性交通。(圖：裕隆集團提供)

圖：裕隆集團提供。

裕隆集團投入「花蓮光復災後重建行動力計畫」實質捐助 3000 萬元，其中，中華汽車支應 1000 萬元 (捐贈車輛 / 災民優惠購車方案)、裕隆汽車捐助 1000 萬元 (捐贈車輛 / 災民優惠購車方案)、台元紡織 500 萬元 (捐贈車輛)、裕融企業 500 萬元 (捐助格上移動服務方案：拖吊、代步車等)。

嚴陳莉蓮指示，以「交通賦能」和「在地協力」兩大主軸，投入國產汽車在地產業資源，透過實質交通捐助，包括災後泡水車拖吊、車輛捐贈、免費代步車投放、優惠購車補貼、在地車輛維修保養等，為光復鄉重建防災交通運能。

在急難救援階段，裕隆集團已發動「拖吊超人」部隊，一周內全速拖吊 342 台泥濘報廢車，清理道路加入救援進度；支援中華貨車、電動車 LUXGEN n⁷ V2L 挺進災區補電救援助攻「水電超人」，全力搶通光復國中、天主堂。

隨著災區進入重建期，災民需要更多自主救援能力，裕隆集團已啟動第三波計畫，由旗下格上租車調度全台超過 60 台集團車系，包括小貨車和小客車型，投入為期 3 個月「社區免費代步車服務」，陸續投放到光復鄉馬太鞍部落、太巴塱部落、光復鄉學校，以及在地社福組織一粒麥子、基督教芥菜種會等場域，提供災民免費使用車輛，以應付生活、就醫、採買等日常移動力，也可以成為社區互助、載送物資、二手家具、防災救援的運輸力，讓光復居民度過交通黑暗期，成為有自主行動力的「移動超人」。

此外，鑒於花蓮光復鄉洪災造成大多數民眾車輛泡水報廢，未來仍有交通購車需求，中華汽車、裕隆汽車、台元紡織提撥 1500 萬元，用以實質捐贈，預計捐出 15 台集團品牌車款，同時，中華汽車、裕隆汽車也提撥專款 1000 萬元，提供光復鄉受災車主選購中華三菱、NISSAN 車系和 LUXGEN 車系的專屬優惠購車方案。

中華三菱將補助災民最低購車價近 33 萬元，NISSAN 最低購車享 48.8 萬元，LUXGEN 購車最低價 54.9 萬元，協力降低災民移動上的負擔。