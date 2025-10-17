裕隆集團捐助3000萬元 協助重建花蓮光復
鉅亨網記者王莞甯 台北
花蓮光復鄉受到馬太鞍溪堰塞湖溢流重創，裕隆集團最新宣布，執行長嚴陳莉蓮關懷災民重建家園交通問題，即刻啟動「花蓮光復災後重建行動力計畫」，整合旗下裕隆汽車 (2201-TW)、中華汽車 (2204-TW)、台元紡織、裕融企業 (9941-TW) 實質捐助 3000 萬元，並提供裕隆日產 (2227-TW)、納智捷、格上租車、行遍天下、匯豐汽車等車輛水平服務資源，全方位支援災民恢復生活移動力。
裕隆集團投入「花蓮光復災後重建行動力計畫」實質捐助 3000 萬元，其中，中華汽車支應 1000 萬元 (捐贈車輛 / 災民優惠購車方案)、裕隆汽車捐助 1000 萬元 (捐贈車輛 / 災民優惠購車方案)、台元紡織 500 萬元 (捐贈車輛)、裕融企業 500 萬元 (捐助格上移動服務方案：拖吊、代步車等)。
嚴陳莉蓮指示，以「交通賦能」和「在地協力」兩大主軸，投入國產汽車在地產業資源，透過實質交通捐助，包括災後泡水車拖吊、車輛捐贈、免費代步車投放、優惠購車補貼、在地車輛維修保養等，為光復鄉重建防災交通運能。
在急難救援階段，裕隆集團已發動「拖吊超人」部隊，一周內全速拖吊 342 台泥濘報廢車，清理道路加入救援進度；支援中華貨車、電動車 LUXGEN n⁷ V2L 挺進災區補電救援助攻「水電超人」，全力搶通光復國中、天主堂。
隨著災區進入重建期，災民需要更多自主救援能力，裕隆集團已啟動第三波計畫，由旗下格上租車調度全台超過 60 台集團車系，包括小貨車和小客車型，投入為期 3 個月「社區免費代步車服務」，陸續投放到光復鄉馬太鞍部落、太巴塱部落、光復鄉學校，以及在地社福組織一粒麥子、基督教芥菜種會等場域，提供災民免費使用車輛，以應付生活、就醫、採買等日常移動力，也可以成為社區互助、載送物資、二手家具、防災救援的運輸力，讓光復居民度過交通黑暗期，成為有自主行動力的「移動超人」。
此外，鑒於花蓮光復鄉洪災造成大多數民眾車輛泡水報廢，未來仍有交通購車需求，中華汽車、裕隆汽車、台元紡織提撥 1500 萬元，用以實質捐贈，預計捐出 15 台集團品牌車款，同時，中華汽車、裕隆汽車也提撥專款 1000 萬元，提供光復鄉受災車主選購中華三菱、NISSAN 車系和 LUXGEN 車系的專屬優惠購車方案。
中華三菱將補助災民最低購車價近 33 萬元，NISSAN 最低購車享 48.8 萬元，LUXGEN 購車最低價 54.9 萬元，協力降低災民移動上的負擔。
在捐贈車輛部分，「愛的里程」公益平台評估遴選全國性救災型社福組織與在地社福機構，協助光復更有行動力地進行災後重建，並透過運送物資及人力關懷復原生活，受惠單位預計有一粒麥子基金會、基督教芥菜種會、友洗社創、食物銀行等。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇