〈焦點股〉仁寶搭蘋果M5新品沾光 價量齊揚漲逾半根停板
鉅亨網記者劉玟妤 台北
蘋果 (AAPL-US) 周三 (15 日) 宣布推出新一代 iPad Pro、14 吋 MacBook Pro 及 Vision Pro 頭戴裝置，3 款產品皆搭載最新 M5 晶片，仁寶 (2324-TW) 身為主力供應商之一有望受惠，激勵仁寶今 (17) 日價量齊揚，漲逾半根停板。
仁寶今天早盤以 32.2 元開高走高，盤中最高漲至 34.45 元，漲逾 7%，截至 11 點 30 分，股價暫報 33.6 元，漲幅約 5.49%，成交爆量超過 8.7 萬張。不過三大法人本周連續 4 個交易日賣超，合計賣超 2.5 萬張。
法人指出，仁寶身為 iPad 以及 MacBook 的主要組裝供應商之一，且在 Apple Intelligence 加持下，有望刺激需求，仁寶則可望進一步受惠。
仁寶積極切入伺服器領域，近日參與 2025 OCP 全球峰會，展示全方位資料中心解決方案，發表採用輝達 (NVDA-US)NVIDIA HGX B300 的高效能 AI 伺服器，該系統以 NVIDIA Blackwell 架構為基礎，專為大規模 AI 模型訓練、推論與高效能運算 (HPC) 應用設計。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇