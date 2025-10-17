〈焦點股〉仁寶搭蘋果M5新品沾光 價量齊揚漲逾半根停板

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-17 11:55

蘋果 (AAPL-US) 周三 (15 日) 宣布推出新一代 iPad Pro、14 吋 MacBook Pro 及 Vision Pro 頭戴裝置，3 款產品皆搭載最新 M5 晶片，仁寶 (2324-TW) 身為主力供應商之一有望受惠，激勵仁寶今 (17) 日價量齊揚，漲逾半根停板。

仁寶搭蘋果M5新品沾光，價量齊揚漲逾半根停板。(圖：REUTERS/TPG)

仁寶今天早盤以 32.2 元開高走高，盤中最高漲至 34.45 元，漲逾 7%，截至 11 點 30 分，股價暫報 33.6 元，漲幅約 5.49%，成交爆量超過 8.7 萬張。不過三大法人本周連續 4 個交易日賣超，合計賣超 2.5 萬張。

法人指出，仁寶身為 iPad 以及 MacBook 的主要組裝供應商之一，且在 Apple Intelligence 加持下，有望刺激需求，仁寶則可望進一步受惠。