仁寶旗下仁寶健康併入智齡科技 強化智慧醫療布局

仁寶 (2324-TW) 旗下子公司仁寶健康與智齡科技簽署合併契約，仁寶健康將成為智齡科技 1000% 持股子公司，合併基準日為 2026 年 1 月 1 日，仁寶則預計持有智齡科技完全稀釋後股權約 11.1%。仁寶指出，雙方將強化智慧醫療布局，搶攻長照市場商機。

仁寶健康董事長彭聖華(左)、智齡科技創辦人康仕仲(右)。(圖：仁寶提供)

仁寶表示，此次合併將結合雙方在醫療及長照領域與 AI SaaS 技術優勢，攜手打造智慧醫療與長期照護生態系，此合作除鞏固仁寶在智慧醫療領域的布局，也是台灣邁入超高齡社會，搶攻長照市場爆發性成長的關鍵。

仁寶健康提到，台灣已於 2025 年進入超高齡社會，65 歲以上人口比重超過 20%，政府將於 2026 年推動長照 3.0，長照產業將迎來快速成長期，預估未來 10 年，台灣高齡人口將增加逾 3 成，長照需求持續擴大。

仁寶健康的「仁寶 i 照護」系統平台，已服務超過千家的居家照護單位，以及超過百家日照中心。另外，智齡科技專注長照 SaaS 與 AI 技術，服務涵蓋住宿式長照、日間照護及居家照護，並以拓展至北美市場。