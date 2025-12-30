英業達因應伺服器與業務擴展 通過多項投資案總金額達145億元
鉅亨網記者劉玟妤 台北
英業達 (2356-TW) 因應伺服器與相關業務拓展需求，董事會今 (30) 日通過多項重大投資案，在泰國、墨西哥等地擴大投資，總投資金額達新台幣 145.65 億元，用於購置相關生產設備及廠務工程，同時也購入土地及廠房等不動產。
英業達指出，配合業務發展的需要，擬購置相關生產設備及廠務工程，交易金額為 1.04 億美元 (約新台幣 32.75 億元)。英業達提到，此投資案將用於海外廠房的生產設備與進行廠務工程。
泰國投資方面，英業達董事會通過子公司 Inventec Electronics (Thailand)Co.,Ltd. 配合業務需要，擬購置土地、設備及廠務工程。規劃於泰國北欖府 Bhakasa Industrial 工業區
購置土地，土地總面積約 31.45 Rais(約 5.03 萬平方米)，交易金額為泰銖 3.96 億元 (約新台幣 3.94 億元)；生產設備及廠務工程的交易總金額則為 1.25 億美元 (約新台幣 39.04 億元)。英業達說明，泰國投資案主要用於伺服器與筆電相關業務。
墨西哥部分，英業達董事會也通過子公司 IEC Technologies, S.de R.L.de C.V. 的投資案，將於墨西哥華雷斯市 (Ciudad Juárez) 購置不動產，包括土地與廠房，土地總面積為 26.88 萬平方米，交易金額 2146 萬美元 (約新台幣 6.73 億元)，廠房總面積為 3.58 萬平方米，交易金額為 3207 萬美元 (約新台幣 10.05 億元)，不動產總交易金額為 5353 萬美元 (約新台幣 16.78 億元)。
另外，在墨西哥生產設備與廠務工程上，交易金額則為 1.69 億美元 (約新台幣 53.14 億元)。英業達表示，墨西哥的投資，將用於伺服器及車用電子相關業務。
