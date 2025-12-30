鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-12-30 17:59

英業達因應伺服器與業務擴展，通過多項投資案總金額達145億元。(鉅亨網資料照)

英業達指出，配合業務發展的需要，擬購置相關生產設備及廠務工程，交易金額為 1.04 億美元 (約新台幣 32.75 億元)。英業達提到，此投資案將用於海外廠房的生產設備與進行廠務工程。

泰國投資方面，英業達董事會通過子公司 Inventec Electronics (Thailand)Co.,Ltd. 配合業務需要，擬購置土地、設備及廠務工程。規劃於泰國北欖府 Bhakasa Industrial 工業區

購置土地，土地總面積約 31.45 Rais(約 5.03 萬平方米)，交易金額為泰銖 3.96 億元 (約新台幣 3.94 億元)；生產設備及廠務工程的交易總金額則為 1.25 億美元 (約新台幣 39.04 億元)。英業達說明，泰國投資案主要用於伺服器與筆電相關業務。

墨西哥部分，英業達董事會也通過子公司 IEC Technologies, S.de R.L.de C.V. 的投資案，將於墨西哥華雷斯市 (Ciudad Juárez) 購置不動產，包括土地與廠房，土地總面積為 26.88 萬平方米，交易金額 2146 萬美元 (約新台幣 6.73 億元)，廠房總面積為 3.58 萬平方米，交易金額為 3207 萬美元 (約新台幣 10.05 億元)，不動產總交易金額為 5353 萬美元 (約新台幣 16.78 億元)。