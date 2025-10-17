人口連21月負成長！人力銀行斜槓當紅娘 AI速配戀愛網站助「催生」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-17 11:15

‌



台灣面臨嚴峻的人口危機，不僅連續 21 個月呈現負成長，更逼近「超高齡社會」門檻，對勞動力市場構成巨大挑戰。為從根本上解決缺工與少子化難題，1111 人力銀行不再僅是求職媒介，更跨界扮演「紅娘」角色，正式推出「AI 最適配」戀愛網站，透過科技力量協助年輕人尋覓良緣，目標是翻轉社會低迷的婚育氛圍，催生台灣下一代。

人口連21月負成長！人力銀行「斜槓」當紅娘 AI戀愛網站「催生」下一代。（圖: shutterstock)

內政部最新統計顯示，截至今年 9 月底，台灣總人口已降至 2331 萬餘人，與去年同期相比，減少超過 8.7 萬人，平均每天少了 238 人。中華經濟研究院博士賴偉文指出，人口持續下降將直接衝擊 15 至 44 歲的青壯年勞動力供給，若趨勢不變，五年後製造業等勞力密集產業的缺工問題將更為明顯。

‌



然而，少子化問題並非單純的經濟現象。世新大學社會心理學系副教授詹昭能的研究早已發現，有近四成大學生未修滿「戀愛學分」，步入社會後更因忙碌難以找到合適對象。詹副教授並引述國際調查指出，台灣民眾將「社會」與「物質」看得比「家人」更重，顯示傳統家庭價值觀正在淡化，這讓「想結婚、卻找不到對象」成為當代年輕人的普遍困境。

1111 人力銀行總經理張篆楷從勞動市場角度分析，要翻轉危機，除了企業和政府共同打造友善職場外，更須從根源上鼓勵年輕人「敢婚也願生」。為此，1111 推出「AI 最適配」網站，運用 AI 技術作為個人的專屬戀愛教練，透過「AI 模擬聊天」與互動分析，不僅能幫助單身者找到價值觀相符的伴侶，更能培養他們的人際溝通技巧、建立自信。