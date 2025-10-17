規模破億！0050連結基金穩居TISA之王 單月申購金額續稱冠
鉅亨網記者陳于晴 台北
投信投顧公會公布 TISA(台灣個人投資儲蓄帳戶) 基金 9 月申購狀況，零手續費及經理費率優惠吸引定期定額資金流入，詢問度高的 0050 連結基金單月申購持續居冠，規模突破億元。
統計 9 月 TISA 級別基金前三名，0050 連結基金獲 8351 萬元，超越 8 月的 6738 萬元，顯著領先第二名統一台灣動力基金的 1146 萬元及統一大滿貫基金的 1045 萬元。
法人指出，0050 連結基金績效與 0050 連動，等同投資臺灣 50 指數成分股，可高度反映台股成長，且避免主動操作的選股風險，未來表現的可預測性高，因此不僅在 ETF 市場受到投資人青睞，在以長線退休為主的 TISA 級別，也一枝獨秀，成為定期定額首選。
TISA 級別基金是鼓勵長期投資所推出，除了零手續費及經理費率優惠，每月最低只要 1000 元就可以定期定額，連續扣款兩年後只要不中斷，可持續享有優惠。而統計 9 月申購前三名 TISA 級別基金，0050 連結基金近兩年報酬率 94.3%，亦領先統一台灣動力基金、統一大滿貫基金的 63.92% 與 58.82%。
至於 0050 連結基金 TISA 級別與 0050 的差異，在於採不配息設計會將股息自動再投入，除了增加複利效果，也為投資人省去配息匯費、再投入手續費等成本。
長期推廣 0050 投資的財經教授周冠男，針對 0050 連結基金 TISA 級別也在個人臉書指出，其具有節稅、節省健保補充費、節省配息摩擦成本，以及股息再投入的複利效果，任何省下來的經理費用，都是未來資本成長的動能。
