鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-10-17 16:00

‌



黃金價格持續飆升，創下歷史新高，這波出人意料的多頭行情，正迫使華爾街投資界重新評估其資產配置策略。根據美銀美林證券的最新調查，高達 39% 的基金經理人未持有黃金，錯失了這波漲勢，凸顯出市場對這場「新淘金熱」的反應遲滯。

黃金漲勢又急又猛 近四成基金經理人「踩空投降」。(圖:shutterstock)

過去對黃金持懷疑態度的華爾街領袖，也開始鬆口承認黃金的價值。摩根大通執行長戴蒙罕見地表示，在當前的特殊環境下，「可以適度持有此類資產」，這是他職業生涯中少數幾次認為黃金配置具備「半理性」的時刻。

‌



儘管戴蒙本人並非買家，但他對金價的預測極為大膽，認為在當前環境下，金價可能「輕鬆升至 5,000 美元，甚至 10,000 美元。」

傳統上，基金經理人難以將黃金納入核心配置，原因在於貴金屬既不產生收益，也沒有明確的公允價值衡量標準。根據 Alpine Macro 的數據，黃金的總生產成本約為每盎司 1,500 美元，但當前的交易價格遠超此水平。

美國銀行美林證券目前預計，到明年年底，黃金價格將達到每盎司 5,000 美元，其依據是只要投資人的購買量增加 14%，即可達到此價位。

散戶與央行共同推動 淘金熱蔓延至美國

央行買盤： 中國央行連續 11 個月提高存款準備率，是推動金價上漲的重要因素之一。

美國散戶主導： 普通投資者正以前所未有的規模加入這場漲勢。諸如「SPDR 黃金信託 ETF」這類被動型基金近期獲得大量資金流入，交易量大幅上升。美國小散戶如今成為市場的主導力量，高昂的估值不再能預示未來的回檔。

5,000 美元不是夢？關鍵在「敘事性」

對於黃金而言，市場的「敘事性」比任何基本面因素都更重要。支持者認為，如果美國家庭普遍意識到黃金是抵禦通膨和美元貶值的必要手段，其價格將無限制地上漲。

高盛分析指出，由於實體黃金交易所交易基金的市場規模，相對於美國公債而言非常小，如果私人持有的美國公債中有僅 1% 的資金流入黃金市場，金價將漲至近 5,000 美元。這也解釋了戴蒙對 5,000 美元甚至 10,000 美元的預測。