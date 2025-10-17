鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-10-17 14:00

‌



儘管華爾街正拉響經濟衰退警報，但一場真正的經濟困境，正在全球貴金屬市場的金庫、精煉廠和機場停機坪上展開。

市場模型預測：白銀供應衝擊下 金價將達到3萬美元(圖:shutterstock)

隨着現貨白銀價格突破每盎司 53 美元的歷史高點，貴金屬資訊網站 Kitco News 周四 (16 日) 報導了一項震驚市場的預測：黃金價格可能飆升至每盎司 30,000 美元。

‌



此一預測由斯科茨代爾鑄幣廠執行長 Josh Phair 提出。他認為，目前席捲實物白銀市場的這場前所未有的危機，是「金屬戰爭」中的第一場重大戰役，最終將迫使黃金相對於美國外債進行重新估價。Phair 表示，他有理由相信金價將從目前每盎司 4200 美元上方，繼續上漲 600% 以上。

公平辛克萊比率

Phair 的預測是基於他稱之為「公平辛克萊比率」(Fair Sinclair Ratio) 的指標。此比率旨在向傳奇交易員「黃金先生」Jim Sinclair 致敬，後者曾利用此比率成功預測了 1980 年和 2011 年黃金牛市的峰值。這一公式計算了黃金需要達到的價格，才能完全支撐外國持有的美國債務份額。

根據美國財政部的最新數據，外國債權人持有約 8.5 兆美元的美國債務。若以美國官方公布的 2.615 億金衡盎司黃金儲備來支持這一數字，則黃金價格需超過 32,500 美元。

Phair 解釋稱：「如果算上美國的外債——不是國內債務，而是外國債務，也就是其公開的黃金持有量——這個數字超過 3 萬。我這輩子已經兩次達到 (這個比例)。為什麼它不能再達到一次呢？」。

白銀市場的五大供應鏈崩潰點

Phair 指出，白銀市場正提供一個「實時案例」，展示這種重新估值過程是如何開始的：即從礦山到鑄幣廠的實物供應鏈完全崩潰。危機在五個關鍵環節展開：

1. 金融斷裂 (The Financial Rupture)：借入白銀的成本——租賃利率，從通常的 1-2% 暴漲至「年化超過 100%」，使得企業無法對其經營活動進行套期保值。

2. 煉廠停擺 (The Refinery Shutdown)：由於加工積壓已達「2-4 個月以上」，煉廠無法承擔如此高昂的融資成本，被迫全面停產，導致業界「很大一部分都被凍結了」。

3. 礦商擠壓 (The Miner Squeeze)：煉廠週期延長，導致銀行需重新計算利率，並將額外成本轉嫁給礦業公司。這大幅壓縮了礦商利潤，放緩了新金屬的流通速度。

4. 戰略瓶頸 (The Strategic Bottleneck)：美國境內僅有兩家獲得 LBMA 和 COMEX 認證的銀煉廠，而且均為日本企業所有。這種缺乏本土基礎設施的現狀，使得北美市場在全球供應鏈受擾時首當其衝。

5. 物流困境 (The Logistical Desperation)：倫敦的白銀短缺迫使交易商採取高成本且不可持續的方式——空運白銀橫跨大西洋。Phair 詳述，將白銀從紐約運到倫敦，現在的運費大約要 75,000 美元，而通常這類貨物是走海運，成本只需幾美分。

地緣政治終局：世界走向兩極化

Phair 認為，這場實物白銀爭奪戰是金磚國家 (BRICS) 有意推動的一部分行動，旨在構建一個不受美國控制的平行金融體系。他解釋，金磚國家正在各成員國建立金庫，並以此作為「結算層」。

他總結說：「在我看來，我們即將看到一個分裂的貿易體系——這個世界將被分為兩個陣營：軸心與盟友」。