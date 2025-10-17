瞄準外國遊客錢包 日經：日本有意提高簽證申請費用
鉅亨網新聞中心
最新消息顯示，面對數量持續激增的訪日遊客，日本政府計劃將簽證費用上升至歐美國家相當的水準。
統計數據顯示，2025 年上半年日本總共接待 2,150 萬名國際旅客，較去年同期的 1780 萬人大幅增長，這也是上半年訪日遊客首次突破 2,000 萬人次。
今年早些時候公布的財務數據也顯示，在截至今年 3 月底的 2024 年度，國際觀光旅客稅（每人次 1,000 日元）收入為 481 億日元，創歷史新高。
作為吸引外國遊客訪日的推手，日元匯率近幾年持續在低檔震盪，從 100-110 區間貶值至 150，使得外國遊客在日本有了更強購買力。
創紀錄的遊客數量，也使得遊客成為日本政府調整政策的目標。
據《日經新聞》周五（17 日）報導，日本簽證費用調整將涉及旅遊、商務和長期居留簽證。新的收費標準將參考七國集團（G7）和經濟合作暨發展組織（OECD）成員國的收費標準，具體漲幅待後續確定。
橫向對比，美國對短期停留簽證收 185 美元、英國收 177 美元，加拿大為 100 加元。作為《申根協定》締約國，法國、德國和義大利均對短期簽證收取 90 歐元（約 105 美元）。
日本政府也在考慮參照歐美國家做法，在申請簽證時收費，用來防止隨意申請，減輕行政部門負擔。根據內部評估，他們似乎認為此舉有助於緩解過度旅遊現象，同時訪日遊客數量也不會大幅減少。
日本對 120 多個國家 / 地區的短期旅客實施簽證制度，另外對 74 個國家 / 地區提供特定條件下免簽。
對於日本政府和自民黨而言，對國際遊客增稅不僅能提高財政收入，而且也不太可能造成本以低迷的支持率進一步降低。
