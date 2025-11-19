鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-11-19 09:31

日本首相高市早苗近日在國會發表涉台言論，引發中方多部門強烈抗議，自上周六以來中國各大航空公司已有約 50 萬張赴日機票被遊客退訂。

中日關係惡化，中國遊客退訂50萬張赴日機票。（圖：Shutterstock）

據《南華早報》周一（17 日）報導，一名航空分析師表示，自 11 月 15 日以來，中國航空業者已經約有 49.1 萬張飛往日本的機票被退訂，約佔飛往日本總預定量 32％。

該分析師說，這是自 2020 年初以來他見過的最大規模機票退改事件。

不過，該分析師說：「對航空公司來說，損失不大，因為中日（航線）市場規模與整個國內國際市場相比仍然較小。」

中國是日本第二大遊客來源國，而且中國留學生——去年估計約 12 萬人——是日本國際學生群體的主體。

另據美國《CNBC》周二報導，日本本已脆弱的經濟，在受到美國關稅和房地產投資下滑的衝擊後，「又面臨另一重打擊」。

穆迪分析公司駐東京高級經濟學家安格里克表示，「中國赴日遊客數量銳減將（對日本）造成顯著衝擊」，如果中國遊客數量減半，日本國內生產毛額（GDP）增速可能會下降 0.2 個百分點。