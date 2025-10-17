search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)EPS預估上修至1.94元，預估目標價為13.67元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.89元上修至1.94元，其中最高估值2.38元，最低估值1.06元，預估目標價為13.67元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.38(2.38)1.812.161.89
最低值1.06(1.06)0.860.91.89
平均值1.84(1.83)1.261.491.89
中位數1.94(1.89)1.191.431.89

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值96.87億124.60億145.95億147.27億
最低值88.59億93.53億97.43億120.78億
平均值91.91億104.90億115.35億134.03億
中位數90.68億102.47億106.59億134.03億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.541.183.402.17-1.04
營業收入59.05億75.92億96.49億79.59億87.93億

詳細資訊請看美股內頁：
Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

