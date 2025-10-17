鉅亨速報 - Factset 最新調查：台積電ADR(TSM-US)EPS預估上修至10.18元，預估目標價為322.50元

search icon



Factset 最新調查：台積電ADR(TSM-US)EPS預估上修至10.18元，預估目標價為322.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共42位分析師，對台積電ADR(TSM-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.03元上修至10.18元，其中最高估值10.68元，最低估值9.17元，預估目標價為322.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值10.68(10.68)13.8817.6317.1
最低值9.17(9.17)10.6911.7816
平均值10.17(9.99)12.0814.7116.55
中位數10.18(10.03)12.0214.4916.55

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1,299.19億1,622.26億2,018.60億2,000.33億
最低值1,142.89億1,345.23億1,509.60億1,919.05億
平均值1,233.58億1,479.33億1,784.09億1,959.69億
中位數1,231.77億1,481.72億1,774.69億1,959.69億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.394.126.575.197.04
營業收入454.83億568.32億759.36億693.50億901.16億

詳細資訊請看美股內頁：
台積電ADR(TSM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSTSM

