鉅亨速報 - Factset 最新調查：台積電ADR(TSM-US)EPS預估上修至10.18元，預估目標價為322.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共42位分析師，對台積電ADR(TSM-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.03元上修至10.18元，其中最高估值10.68元，最低估值9.17元，預估目標價為322.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.68(10.68)
|13.88
|17.63
|17.1
|最低值
|9.17(9.17)
|10.69
|11.78
|16
|平均值
|10.17(9.99)
|12.08
|14.71
|16.55
|中位數
|10.18(10.03)
|12.02
|14.49
|16.55
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,299.19億
|1,622.26億
|2,018.60億
|2,000.33億
|最低值
|1,142.89億
|1,345.23億
|1,509.60億
|1,919.05億
|平均值
|1,233.58億
|1,479.33億
|1,784.09億
|1,959.69億
|中位數
|1,231.77億
|1,481.72億
|1,774.69億
|1,959.69億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.39
|4.12
|6.57
|5.19
|7.04
|營業收入
|454.83億
|568.32億
|759.36億
|693.50億
|901.16億
詳細資訊請看美股內頁：
台積電ADR(TSM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
