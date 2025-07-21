鉅亨速報 - Factset 最新調查：Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)EPS預估下修至1.71元，預估目標價為13.26元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.73元下修至1.71元，其中最高估值2.85元，最低估值0.89元，預估目標價為13.26元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.85(2.85)
|1.96
|2.26
|1.75
|最低值
|0.89(0.89)
|0.84
|1.28
|1.75
|平均值
|1.62(1.63)
|1.38
|1.62
|1.75
|中位數
|1.71(1.73)
|1.38
|1.54
|1.75
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|99.64億
|118.71億
|142.68億
|123.67億
|最低值
|84.82億
|95.89億
|97.17億
|109.63億
|平均值
|90.91億
|104.88億
|109.76億
|116.65億
|中位數
|90.45億
|103.80億
|106.08億
|116.65億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.54
|1.18
|3.40
|2.17
|-1.04
|營業收入
|59.05億
|75.92億
|96.49億
|79.59億
|87.93億
詳細資訊請看美股內頁：
Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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