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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)EPS預估下修至1.71元，預估目標價為13.26元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.73元下修至1.71元，其中最高估值2.85元，最低估值0.89元，預估目標價為13.26元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.85(2.85)1.962.261.75
最低值0.89(0.89)0.841.281.75
平均值1.62(1.63)1.381.621.75
中位數1.71(1.73)1.381.541.75

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值99.64億118.71億142.68億123.67億
最低值84.82億95.89億97.17億109.63億
平均值90.91億104.88億109.76億116.65億
中位數90.45億103.80億106.08億116.65億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.541.183.402.17-1.04
營業收入59.05億75.92億96.49億79.59億87.93億

詳細資訊請看美股內頁：
Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSUZ

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