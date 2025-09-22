鉅亨速報 - Factset 最新調查：Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)EPS預估上修至1.88元，預估目標價為13.71元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.83元上修至1.88元，其中最高估值2.38元，最低估值1.06元，預估目標價為13.71元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.38(2.3)
|1.81
|2.16
|1.89
|最低值
|1.06(1.06)
|0.84
|1.28
|1.89
|平均值
|1.82(1.76)
|1.26
|1.57
|1.89
|中位數
|1.88(1.83)
|1.28
|1.49
|1.89
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|96.87億
|126.06億
|148.63億
|147.27億
|最低值
|88.59億
|93.53億
|97.43億
|120.78億
|平均值
|92.39億
|106.95億
|117.62億
|134.03億
|中位數
|92.80億
|105.31億
|110.17億
|134.03億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.54
|1.18
|3.40
|2.17
|-1.04
|營業收入
|59.05億
|75.92億
|96.49億
|79.59億
|87.93億
詳細資訊請看美股內頁：
Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 降息綠燈亮起，該配置哪類資產？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)EPS預估上修至1.88元，預估目標價為13.71元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)EPS預估下修至1.71元，預估目標價為13.26元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：蔚來汽車(NIO-US)EPS預估上修至-1.05元，預估目標價為7.82元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ambev S.A. - ADR(ABEV-US)EPS預估上修至0.17元，預估目標價為2.82元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇