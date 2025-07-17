search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿拉莫斯黃金(AGI-US)EPS預估上修至1.41元，預估目標價為36.27元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對阿拉莫斯黃金(AGI-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.38元上修至1.41元，其中最高估值1.62元，最低估值1元，預估目標價為36.27元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.62(1.62)2.242.272.38
最低值1(1)1.371.211.28
平均值1.36(1.35)1.821.771.8
中位數1.41(1.38)1.81.871.81

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值19.47億23.51億23.72億23.52億
最低值16.32億17.79億17.48億19.16億
平均值17.96億20.66億21.48億21.55億
中位數17.62億20.32億22.24億21.99億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.37-0.170.090.530.70
營業收入7.48億8.24億8.21億10.23億13.47億

詳細資訊請看美股內頁：
阿拉莫斯黃金(AGI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAGI

相關行情

台股首頁我要存股
現貨黃金3350.790.86%
阿拉莫斯黃金26.1-0.80%

延伸閱讀



Empty