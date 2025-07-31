鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿拉莫斯黃金(AGI-US)EPS預估下修至1.4元，預估目標價為36.90元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對阿拉莫斯黃金(AGI-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.42元下修至1.4元，其中最高估值1.62元，最低估值1.14元，預估目標價為36.90元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.62(1.62)
|2.25
|2.39
|2.34
|最低值
|1.14(1.14)
|1.48
|1.42
|1.67
|平均值
|1.39(1.4)
|1.88
|1.86
|1.94
|中位數
|1.4(1.42)
|1.91
|1.87
|1.81
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|19.47億
|23.51億
|24.37億
|27.34億
|最低值
|16.38億
|17.79億
|19.53億
|21.99億
|平均值
|18.15億
|21.12億
|22.16億
|23.79億
|中位數
|18.29億
|20.65億
|22.39億
|22.03億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.37
|-0.17
|0.09
|0.53
|0.70
|營業收入
|7.48億
|8.24億
|8.21億
|10.23億
|13.47億
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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