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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿拉莫斯黃金(AGI-US)EPS預估下修至1.4元，預估目標價為36.90元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對阿拉莫斯黃金(AGI-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.42元下修至1.4元，其中最高估值1.62元，最低估值1.14元，預估目標價為36.90元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.62(1.62)2.252.392.34
最低值1.14(1.14)1.481.421.67
平均值1.39(1.4)1.881.861.94
中位數1.4(1.42)1.911.871.81

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值19.47億23.51億24.37億27.34億
最低值16.38億17.79億19.53億21.99億
平均值18.15億21.12億22.16億23.79億
中位數18.29億20.65億22.39億22.03億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.37-0.170.090.530.70
營業收入7.48億8.24億8.21億10.23億13.47億

詳細資訊請看美股內頁：
阿拉莫斯黃金(AGI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAGI

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