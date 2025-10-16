高盛：AI投資才剛起步 10年內美國生產力可望提升15%

鉅亨網編譯王貞懿 2025-10-16 21:35

根據《商業內幕》周四 (16 日) 報導，儘管市場擔憂 AI 泡沫，高盛 (GS-US) 認為這波投資熱潮才剛起步。分析師指出，相較 AI 可能帶來的 20 兆美元經濟價值，目前投資規模僅占美國 GDP 不到 1%，遠低於過去科技革命的 2% 至 5%。

高盛認為AI投資熱潮才剛起步，目前投資規模相較潛在經濟回報仍屬適中。(圖:Shutterstock)

高盛分析師周三在報告中表示：「生成式 AI 承諾的巨大經濟價值，足以支撐當前對 AI 基礎設施的投資。只要企業預期今天的投資能在長期產生超額回報，整體 AI 投資水準就能維持。」

生產力提升遠超前期投入

該行分析師提出兩大理由：AI 應用已在部署領域帶來生產力提升，而要發揮這些效益需要大量運算能力。

高盛估計，AI 生產力創造的長期價值遠超前期成本。該行預測，AI 廣泛應用可為美國經濟增加 20 兆美元，其中約 8 兆美元將以資本收入形式流向企業。

我們基準估計顯示，在 AI 全面採用後，美國整體勞動生產力將提升 15%，預計這一目標將在 10 年內實現。

投資規模低於歷史科技革命

儘管在晶片、伺服器和資料中心的支出創下紀錄，高盛認為以過去科技革命標準來看，AI 投資仍屬適中。

該行估計，美國 AI 相關投資占 GDP 比重不到 1%，遠低於鐵路擴張、1920 年代電氣化浪潮，以及 1990 年代末網路泡沫時期的 2% 至 5%。

高盛分析師表示，他們「不太擔心 AI 資本支出的金額」。2025 年每年約 3,000 億美元的支出規模，考量技術的長期潛在回報，相當恰當。

砸最多錢的未必是贏家

不過高盛也坦承，對於投入最多資金的公司能否最終獲利，存在「合理擔憂」，尤其在硬體快速貶值的情況下。

他們以鐵路和電信業為例指出，「先行者」在基礎建設方面可能表現不佳。許多情況下，後進者在早期過度建設後，透過低價收購資產獲得更好回報。這種情況可能在 AI 時代重演。

分析師表示：「當前 AI 市場結構無法清楚顯示，今日的 AI 領導者是否會成為長期贏家。在技術快速變革時期，先發優勢較弱。」

另一個不確定因素是，企業用戶傾向同時使用多種 AI 模型而非單一生態系統，這可能削弱現有 AI 巨頭的優勢。