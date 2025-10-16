鉅亨網編輯林羿君 2025-10-16 06:00

關於 AI 熱潮究竟是不是泡沫，華爾街傳來的警告聲越來越大：答案似乎是絕對的！

投資人瘋狂All in！華爾街急喊：AI狂潮絕對是泡沫。

在 AI 股和企業支出連續數月創下紀錄成長之後，市場越來越擔心這種繁榮開始看起來像泡沫。摩根大通執行長戴蒙 14 日接受採訪時強調了謹慎態度，稱資產價格上漲是「令人擔憂的一個問題」。

他表示，當資產價格上漲時，就會進一步下跌。儘管消費者仍在消費，公司也在賺錢，但估值和信貸利差仍然過高。

戴蒙補充道，「市場上有很多資產看起來正在進入泡沫區域。這並不意味著不會有 20% 的跌幅——只是另一個令人擔憂的問題。」

這項警告，正值新的情緒數據顯示，投資人的熱情已達到極端。

美銀 14 日發布的最新全球基金經理調查，有史以來首次將「人工智慧股票泡沫」列為全球最大尾部風險。

這項調查訪問了 200 名管理近 5,000 億美元資產的基金經理人，結果顯示，現金持有量降至 3.8%，接近美銀設定的 3.7% 的「賣出」門檻。從歷史上看，低於 4% 的數據代表著風險偏好達到峰值，通常出現在市場週期的後期。

這種樂觀情緒也體現在機構部位數據上。DataTrek Research 引用道富銀行的風險偏好指數顯示，大型專業投資者（即所謂的「大資金」投資者）在進入第四季度時與全年一樣看漲，連續五個月增持風險較高的資產。

DataTrek 聯合創辦人科拉斯 (Nicholas Colas) 寫道：「如果沒有非常大的衝擊，他們不太可能很快改變自己的觀點。」

另一個早期預警訊號是：各類股之間的關聯性已降至本輪牛市開始以來的最低水準。科拉斯表示，這些「異常低」的讀數往往出現在投資者信心「過高」的時候，這是一種通常會先於短期回調的模式。

投資人應認清脫節之處

隨著投資者加倍承擔風險，企業也同樣堅定信念，向人工智慧投入數十億美元。

谷歌甫宣布在印度投資 150 億美元，建設其在美國以外的最大 AI 資料中心；AMD 的股價則因與甲骨文新的晶片合作夥伴關係而大幅上漲；沃爾瑪也宣布 OpenAI 攜手合作，以擴展 AI 驅動的零售工具。

值得注意的是，OpenAI 在過去幾週積極鎖定晶片和基礎設施交易，與博通、AMD 及輝達簽署了協議，以多元化其供應鏈。而部分分析師警告，這種循環投資可能會放大泡沫風險。

JonesTrading 首席市場策略師奧羅克 (Michael O’Rourke) 指出「我絕對相信我們正處於人工智慧泡沫之中」，他引用了最近的科技巨額交易作為市場過熱的證據。

他重點介紹了谷歌 150 億美元的資料中心項目，以及 OpenAI 約 1.5 兆美元的人工智慧建設計劃，並指出這與該公司 130 億美元的年收入和尚未實現獲利形成了鮮明對比。

奧羅克提出警告：「這就是投資人應該認識到脫節的地方。大型科技公司的下一輪業績報告可能會揭示人工智慧基礎設施的支出是否終於『碰壁』」。

但並非所有人都認為這波漲勢已達到狂熱的程度。一些分析師認為，市場的強勁體現的是信心，而非自滿。人工智慧交易雖然略顯緊張，但仍有基本面支撐。

eToro 全球市場分析師 Lale Akoner 表示，「我不會稱之為人工智慧泡沫，」他認為，市場肯定已經度過了早期發現階段，進入了「完美定價」階段。投資人更看重的是故事本身，而不是實際執行，這可能會掩蓋純粹的執行力，尤其是對一些小型公司而言。

不過，正如 DataTrek 的科拉斯所言，華爾街的樂觀情緒取決於大型科技公司能否獲利。

分析師預計，到 2026 年，輝達、微軟和 Alphabet 等公司的獲利營收，將呈現兩位數成長，遠遠超過標準普爾 500 指數。