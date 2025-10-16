鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-16 21:40

迎戰ICS大魔王！保險業3項過渡措施來了 促5年加速補資本。(鉅亨網記者陳于晴 攝)

為協助保險業平順銜接 2026 年起上路的「新一代清償能力制度」(TW-ICS)，金管會今 (16) 日正式發布「保險業自有資本與風險資本選擇性過渡措施應注意事項」，提供長達 15 年過渡期，讓業者能循序調整資本結構與風險管理機制，不過，RBC 達 200% 以上才可申請，業者須先於 11/7 前函報意願，12/15 前要送交正式報告並經董事會通過。官員強調，此制度是基於公平合理的原則，不是放寬監理，設計 5 年加速提升資本穩健度的相應措施是希望形成「多借要早還」正向循環。

保險局長王麗惠指出，相較舊制 RBC，ICS 新制度的風險計算信心水準由 95% 提高至 99.5%，資本要求更嚴謹、風險範圍更廣，除傳統的市場、信用與保險風險外，更新增多項新興風險，包括利率風險、長壽風險、脫退風險、費用風險、非違約利差風險及巨災風險等。同時，自有資本與負債評價方式全面改採公允價值，必須 Mark-to-Market，有助於更真實反映保險公司的經營風險與財務穩健程度。

為避免新制度上路初期對業者造成資本壓力或市場波動風險，主管機關依循「強化資本、務實可行、在地化、信賴保護、公平合理、彈性調適及風險導引」七大原則，設計出一套具彈性與漸進性的過渡方案，協助業者在穩定基礎上完成制度轉換。

「選擇性過渡措施」共有三大項，業者可依自身財務與商品結構狀況擇一或多項申請，一、利率風險過渡措施：考量利率變動對長期壽險商品影響甚鉅，新制下的利率風險資本需求明顯提升。為讓業者有時間調整資產負債配置，第一年可先按至少 50% 的風險資本額計算，之後逐年線性遞增，至第 15 年達 100%。此舉可讓業者逐步吸收利率波動衝擊，避免資本要求短期暴增。

二、新興風險過渡措施：涵蓋長壽、脫退、費用、巨災及非違約利差等五項風險。由於這些風險在現行制度中尚未完全量化，新制導入後資本需求將大幅上升，金管會允許業者自第一年起先以 0% 計算，之後每年逐步線性增加，至第 15 年完全納入計算，藉此降低初期壓力並提升調整彈性。

三、淨資產過渡措施：主要針對舊有高利率新台幣保單 (銷售時計算責任準備金利率不低於 4%)。在公允價值評價下，這些保單的負債現值上升、資本影響顯著，為減輕評價波動對業者淨值的衝擊，金管會允許業者將保險負債與資產間的市場評價差額(經稅後處理) 分年滾動調整，計入自有資本中，藉此平緩轉換期的財務壓力。

申請條件方面，金管會規定，保險公司須於 2025 年 6 月或 9 月資本適足率達法定最低標準 (200%) 才可申請。業者應於 11 月 7 日前先行函報申請意願及規劃，12 月 15 日前再送交經董事會通過的完整申請報告，內容須包括過渡措施選用結果、資本影響分析、商品策略及增資規畫等。

目前來看，只有 1 家壽險公司資本未達標，即為三商美邦人壽。王麗惠表示，必須提出「具體明確」的增資計畫與承諾書，經金管會核准後方可適用，近期就會找該公司來報告。核准後，業者須於 2026 年 3 月底前，以會計師查核後的財報重新提報正式版本。

(圖 / 金管會提供)

關於資本計算，金管會訂出「資本適足率基準比率」與「目標比率」兩層設計。若公司在 2025 年的資本適足率達 250% 以上，基準比率設定為 125%；若低於 250%，則以當時資本適足率的 50% 為上限。業者必須在 5 年內完成資本強化，以達到核定的目標比率。金管會也要求過渡期間每半年檢視資本改善進度並提報董事會，確保制度推進有序。

舉例來說，某壽險公司目前 RBC 為 300%，所以基準比率是 125%，設定 5 年內目標達 150%。接軌第一年，新制下風險資本假設為 1000 億元，若要達到 125%，需要 1250 億元自有資本，當中差額 250 億元即為「自有資本適足調整數」。若公司按計畫補資本、改善結構，金管會每年會逐步承認這部分調整，15 年後全面反映。

保發中心總經理詹芳書強調，超過基準的「超額借用」最多只能用 5 年，「只要有 1 年沒有實質改善，超借的額度會直接歸零」。這個機制的精神是希望業者在 15 年內站穩腳步，在轉換過程中有喘息空間，並不是放寬監理。他表示，主管機關目的希望壽險公司持續增資、調整資產負債配置，形成一個「強化資本、降低風險」的正向循環，而非過渡期什麼事都不做。