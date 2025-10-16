日本結構性牛市來臨！溫和通膨、高股東回報重塑日股 富達點名4大類股迎轉機

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-16 17:35

富達國際今 (16) 日於一場線上媒體分享會指出，日本經濟正經歷一場深層的結構性轉變，擺脫了數十年通縮的困境，轉向溫和通膨，這不僅為經濟更帶來活力，更成為推動日本股市中長期表現的關鍵力量，其中以金融、營建、工業及公用事業四大價值類股的表現讓人驚艷。

富達國際日本投資長鹿島美由紀(下)與日本價值基金經理曾敏前（左上）。（網路截圖）

富達國際日本投資長鹿島美由紀（Miyuki Kashima）表示，過去通縮環境限制了名目 GDP 增長與企業的保守營運，而現在貨幣、財政與薪酬政策正為溫和通膨提供有利環境。儘管市場預期年底核心通膨將趨緩至約 2%，但這類通膨主要來自於薪資趨升和政策支持，而非單純的成本推動，有助於實際收入增長，進而支撐消費，為銀行、營建等內需產業帶來結構性成長機會。日本央行在審慎升息與維持寬鬆金融環境間取得平衡，也為股市持續創造利多。

日本企業盈利能力近年來快速提升，部分指標甚至超越美國同行，而政府和東京證券交易所（TSE）推動的公司治理改革，更成為重塑日股估值的強大催化劑。東京證交所呼籲股價低於帳面價值的企業改善治理、提升資本效率，促使日企開始有紀律地配置資本，從過去的「囤積現金」轉向更積極地回饋股東。

資料顯示，2024 會計年度日本庫藏股回購金額年增近 90%，並有望延續強勁態勢至 2025 年，同時企業增加配息意願，使其股息率逼近國際水準。此外，「母子公司齊上市」的複雜結構正在加速解體，提升了企業透明度與治理水準。這些深化改革預期將使日企平均股東權益報酬率（ROE）從過去的 6% 至 8%，提升至 2028 會計年度的 11%，收窄相對全球的估值差距，支持日股長期評價重估。

富達日本價值基金經理曾敏前（Min Zeng）指出，在全球不確定性增加的背景下，日本市場的韌性更顯突出。在結構性增長趨勢下，富達特別看好金融、營建、工業及公用事業等價值領域，這些產業受惠於勞動力短缺、數位化和基建需求，具備穩定議價能力。

曾敏前強調，特別是銀行業，受惠於強勁的淨利差與逐步正常的貨幣政策，獲利與股東回報持續改善，評價有望重估。營建業則因市場需求大於供給及改革環境的強化，利潤率逐漸好轉。此外，數位轉型也是關鍵主題，科技公司受惠於勞動力老化帶動的自動化需求，投資價值浮現。新的投資亮點還包括國防產業，因應國防預算翻倍的目標，相關供應商預期將迎來獲利增長。