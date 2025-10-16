鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-16 13:13

‌



美中貿易波折不斷，全球股市震盪加劇，法國巴黎銀行財富管理（法巴財管）今 (16) 日在最新一期雙週刊中，對後市展現樂觀態度，將全球股票調整為「加碼」，並將原先對美股的「減碼」立場轉為「中性」。法巴財管指出，在金融環境持續寬鬆、企業獲利穩健、第四季季節性利多，以及市場情緒維持樂觀等四大因素的共同支撐下，全球股市有望延續漲勢至年底。面對美元走弱的風險，法巴財管建議投資人應考慮配置外匯避險策略。

寬鬆加持、逆勢唱多！法巴財管看好4大利多支撐 上調為「加碼」全球股市。（圖: shutterstock)

美國經濟目前展現出驚人的韌性，彷彿不受關稅壓力或勞動市場放緩影響，呈現「逆風高飛」態勢。同時，美國聯準會（Fed）啟動降息循環，為受惠於寬鬆金融環境的市場再添動能，法巴財管甚至將 2025 年降息預估從一次上調至兩次，並預期 2026 年將持續寬鬆。歷史經驗顯示，在非衰退期間的降息往往是推升股市的強大動力，這讓目前強勢的股市仍有續漲空間。此外，法巴財管將歐元兌美元 12 個月目標價上調至 1.24，預計美元走弱將特別有利於美國大型企業，尤其是科技巨頭的獲利表現。

然而，關稅政策的不確定性與人工智慧（AI）投資過熱的風險並未完全消散。AI 能否真正實現生產力的大幅提升仍有待驗證；若實際應用率不足，相關投資回報恐怕難以支撐目前的高估值。不過，法巴財管評估，短期內這些中長期疑慮難以撼動市場信心。在資本限制較低、AI 應用持續受到樂觀預期的情況下，即使最終的投資回報率仍存在不確定性，科技巨頭仍會持續加大 AI 投資力道。

相較於全球及美國市場的積極展望，歐洲股市的前景則面臨挑戰。歐洲股市在今年上半年表現亮眼後，自夏季起開始進入盤整期。法巴財管將其歸因於兩大因素：首先是歐元走強壓抑企業獲利預期，導致 2025 年每股盈餘（EPS）成長預估從年初的 8% 大幅下修至 - 1%。其中，以美國市場為主要營收來源的企業，獲利預期下修幅度更高達 10% 至 15%。

第二個原因是市場對於企業擴大支出的態度轉趨保守，進入觀望期。雖然法巴財管預期 2026 年歐洲 GDP 成長有望回升，並支撐企業獲利，但匯率逆風預計仍將持續，市場預期的 12% 獲利成長可能過於樂觀，恐面臨下修壓力。因此，法巴財管將歐洲股市看法從「加碼」調降至「中性」，並建議在歐股配置中偏重內需導向的類股，尤其中小型股以及銀行股。

在新興市場與日本股市方面，法巴財管則持續維持「加碼」立場。聯準會降息循環與美元走弱，為新興市場股市延續漲勢創造了有利條件，加上穩健的資金流向與第四季的傳統旺季，整體動能看好。