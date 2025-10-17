鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-17 09:30

‌



美國區域性銀行類股周四 (16 日) 遭遇重挫，市場避險情緒急遽升溫，Zions(ZION-US) 和 Western Alliance Bancorp(WAL-US) 近日相繼揭露貸款詐欺事件，揭露信貸品質隱憂，引發投資人對區域銀行資產透明度的擔憂。

區域性銀行「暴雷」？ 美國銀行股市值周四蒸發逾1000億美元（圖：Shutterstock）

Zions 稱其全資子公司加州銀行與信託向不良商業抵押貸款 (CRE) 基金提供的兩筆循環信貸額度出現詐騙，累計潛在損失達數千萬美元，其中一筆 6000 多萬美元貸款涉及借款人 Andrew Stupin 和 Gerald Marcil 的基金，部分抵押資產在融資後被轉移查封。

‌



消息傳出，Zions 股價周四盤中暴跌 15%，公司提列約 5,000 萬美元減損。Western Alliance 也確認涉及相關詐欺並已提起訴訟。

受此影響，KBW 地區銀行指數當日大跌 3.6%，創今年 5 月以來單日最大跌幅紀錄，美國 74 家最大銀行市值單日蒸發逾 1000 億美元。

信貸風險擔憂並非個案。數周前，汽車零件製造商 First Brands 和次級貸款機構 Tricolor 相繼破產，引發市場對銀行信貸審核漏洞的討論。

Raymond James 分析師指出，Zions 向單一借款人發放大額 C&I 貸款發生違約，暴露內部審查盲區，加深市場對其風控政策的疑慮。

KBW 分析師強調，信貸環境趨緊下，投資人需高度警覺資產品質變動。

儘管部分機構認為屬「特異性風險」，如 Aptus Capital 的 David Wagner 稱「破產不必然引發系統性危機」，但連續個案削弱市場信任，恐致美國區域性銀行估值進一步收緊。

投資管理公司 Zacks 的 Brian Mulberry 提醒，若後續暴露更多風險部位，區域性銀行類股恐迎來新一輪下調。

事件也凸顯出信用鏈的透明度問題。摩根大通執行長戴蒙此前警告「見蟑螂知更多」，該行因 Tricolor 破產計提 1.7 億美元損失並啟動審查，稱將加強風險控制。

當前全球貸款方對私人信貸市場的無擔保索賠增多，貸款透明度缺失使風險評估困難。