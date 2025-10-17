鉅亨網編輯林羿君 2025-10-17 06:30

美國總統川普 14 日猛烈抨擊中國暫停採購美國黃豆，稱這是「經濟上的敵對行為」，揚言正考慮停止與中國在食用油及其他貿易方面的業務往來，做為報復。

川普為何把「食用油」當中美貿易的籌碼？(圖:shutterstock)

美國從中國進口的「食用油」主要不是用於烹飪，而是廢棄食用油（used cooking oil, UCO），它是家庭、餐廳和食品製造商產生的廢棄物。UCO 可用作生質柴油和再生燃料的原料，在遏制碳排放的背景下越來越受歡迎。

然而，在美國，從國外引進 UCO 已引起爭議，農業組織和立法者表示，廉價的外國供應正在削弱用於生產生物燃料的本地作物的需求。

到 2022 年初，美國已成為食用油的淨進口國，但今年來自中國的進口量一直在下降。如果川普兌現威脅，禁止進口中國食用油，這很可能只是象徵性的舉動。

對中國有何影響？

根據美國農業部的資料，美國在 2024 年是中國廢棄食用油的最大出口目的地，從中國進口的加工食用油（主要為 UCO）達到了創紀錄的 127 萬公噸。

然而，今年的銷量已經大幅下滑，早在川普揚言暫停採購之前就已暴跌。主因是中國政府於去年 12 月取消了對 UCO 海外銷售的退稅優惠，降低了出口的吸引力，同時川普政府也提高了對中國商品的關稅。

今年前七月，中國僅向美國運送了 38.7 萬噸 UCO，僅為去年同期銷量的一半多一點。

即使川普徹底切斷這些 UCO 進口，對中國的影響也可能有限，因為中國有能力和決心堅守其大豆策略。農產品經紀人 Kang Wei Cheang 認為，中國的 UCO 貿易商可能會面臨短期壓力，因為他們需要將貨量轉移到歐洲，或應對價格走弱和庫存增加的問題。

對於中國而言，UCO 貿易的價值遠低於大豆交易對美國的價值。即使在 2024 年的創紀錄水準下，UCO 銷售額約為 12 億美元，而同期美國對中國的大豆出口額約為 126 億美元。

對美國有何影響？

川普曾表示，美國自己可以輕鬆生產食用油，不需要從中國購買。然而，美國環境保護局已提議在未來兩年內提高必須摻入美國燃料組合中的生物燃料用量，美國可能仍然需要從國外採購 UCO。

雖然美國正試圖提高國內的生質燃料原料供應，但由於加工產能有限，它可能難以生產足夠的植物油來同時滿足燃料和食品兩大產業的需求，恐導致短期供應鏈斷裂。