加密貨幣成川普家族「印鈔機」！FT：川普當總統9個月 家族靠加密投資賺逾10億美元

2025-10-17

去年還深陷法律與財務危機的美國總統川普，如今迎來驚人財富逆轉，重返白宮才 9 個月的他不僅在政治上「王者歸來」，資產更因家族的加密貨幣帝國實現暴漲。

（圖：Shutterstock）

根據英國《金融時報》調查，川普家族的加密貨幣業務過去一年稅前利潤超過 10 億美元，計入帳面浮盈後淨資產增幅有望達到數十億美元，且收入來源多元。「川普幣」、「梅蘭妮亞幣」銷售及交易手續費貢獻約 4.27 億美元，長子小川普旗下 World Liberty Financial 發行的 WLFI 代幣銷售額達 5.5 億美元，川普媒體科技集團成立的比特幣基金更創造出超過 30 億美元的現金流。

去年，川普還稱「幾乎耗盡現金」，雪面對 5 億美元民事罰金壓力。如今，除衍生性商品銷售及訴訟和解金外，加密貨幣業務成為最大引擎。

自川普宣稱要做「美國首位加密總統」以來，川普家族全面佈局數字資產；從 MeMe 幣、穩定幣到 DeFi 平台，覆蓋幾乎所有熱門領域。

然而，「權商交織」警報拉響。儘管白宮稱川普資產已置入可撤銷信託，但該結構允許川普離任後直接取用收益，被倫理學者批評為「近代史上前所未有」，逾半數「川粉」甚至認為他任內未賺到百萬美元，近三成更稱「完全無獲利」。

加密貨幣帝國的擴張也吸引外國資本。阿布達比主權基金 MGX 斥資 20 億美元購買相關穩定幣，中國上市公司擬投 3 億美元買比特幣及川普幣，孫宇晨等加密貨幣富豪亦大額投資。川普家族成員與內閣同樣受益。

美國商務部長盧特尼克家族企業是最大穩定幣 Tether 託管方，副總統、住房局長等公開易持有加密資產。