外銀高端「客製」再出招！渣打首推「金融資產組合融資」登陸亞資專區 搶佔高資產活水

為響應政府推動台灣成為「亞洲資產管理中心」（亞資中心）的願景，外商銀行持續加碼布局高端財富管理市場。渣打國際商業銀行今（16）日宣布，再率外商銀行之先，正式推出業界俗稱 Lombard Lending 的「金融資產組合融資」（Securities Financing）方案，結合國際與在地專業，為高資產客群提供前瞻性的資金活化工具。此舉不僅強化了渣打在台灣財富管理市場的領先地位，更為亞資專區注入了新的服務動能。

渣打銀行財富管理處處長 Samrat Khosla 強調，渣打財富管理的獨特優勢，在於能夠匯聚集團的全球資源，並結合在地專業知識。透過其特有的「開放式產品架構」（Open Architecture Approach），渣打能夠快速掌握市場脈動，攜手策略夥伴，即時提供切合客戶需求的優質財富管理方案。

Khosla 表示：「在 Product（商品）、People（專業團隊）以及 Place（國際級服務專區）三大面向，渣打都致力於提供全方位的服務。我們看好台灣高資產客群的巨大潛力，也積極將國際一流的服務與產品引進台灣。」

渣打銀行自今年七月進駐高雄資產管理專區後，便展現出極高的效率和企圖心。此前已迅速引進國際市場成熟的「保費融資（Premium Financing）」方案，以及符合高端客戶資產配置需求的「未具證券投資信託基金性質基金（Alternative Funds）」等多項創新服務。

此次推出的「金融資產組合融資」方案，是渣打整合國際與在地專業的最新成果。該方案允許高資產客群在有資金需求時，將其持有的金融資產，例如基金、債券、股票、ETF 等，作為質押擔保品向銀行取得流動資金。

這項服務的核心價值在於創造資金的流動性與便利性，讓客戶能有效活化長期持有的金融資產。高資產客群取得資金後，可自主決定資金用途，或彈性配置於符合其資產規劃的金融商品，在不打亂既有長期投資組合的前提下，實現資金調度的靈活性，兼顧財務目標的達成。這無疑為高端客戶擘劃更完整的創富藍圖，釋放了長期資產的潛在價值。