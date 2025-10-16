〈焦點股〉向榮生技正式改列一般板上市 股價卻臉綠一度觸跌停
鉅亨網記者劉玟妤 台北
向榮生技 (6794-TW) 今 (16) 日正式從創新板改列一般板上市，不過今天早盤股價表現弱勢，早盤以 70.3 元跌停價開出，不過未鎖住，失守季線，力守半年線與年線。
向榮核心產品 ELIXCYTE 治療膝骨關節炎的臨床三期預計今年完成收案，目標 2026 年試驗結案；慢性腎臟病新藥部分，已完成一 / 二期臨床試驗結案審查，並取得美國 FDA 快速審查 (Fast Track) 資格，持續推進下一階段臨床。
向榮指出，隨著《再生醫療法》在 2026 年落地，完成臨床二期的細胞製劑可申請臨時性藥證，而旗下兩大適應症皆符合資格，可望受惠政策開放，以搶占市場先機。
海外市場方面，向榮外泌體產品持續外銷日本，8 月也與日本 New Cell Bio 簽約合作，進軍韓國再生醫療市場。同時，也與多國業者洽談 ELIXCYTE 新藥的國際授權與技術移轉，有望取得簽約金與後續權利金收入，將加速國際布局的腳步。
向榮指出，隨著轉板完成，將運用更高的資本市場能見度，加速臨床試驗收案並強化國際布局。除核心新藥研發，向榮已建立外泌體幹細胞分泌物與細胞技術服務兩大業務，穩定貢獻營收挹注研發資金需求。
