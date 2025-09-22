鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-09-22 17:45

‌



向榮生技 (6794-TW) 將於明 (23) 日舉辦改列上市前業績發表會，預計 10 月中旬轉列上市一般板，暫定承銷價 50.8 元，將成為台灣首家上市一般板的再生醫學幹細胞新藥公司。

向榮生技10月中旬轉一般板上市，暫定承銷價50.8元。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

向榮今 (22) 日指出，公司營運模式聚焦幹細胞新藥研發、外泌體幹細胞分泌物，以及細胞生產技術服務三大主軸，並已建立「研發、製造、應用」一條龍再生醫療產業鏈。目前向榮前十大股東持股比例為 59.37%，董監持股比例為 37.95%。

向榮旗下核心新藥 ELIXCYTE 異體脂肪間質幹細胞製劑，分別針對膝骨關節炎 (ELIXCYTE-OA) 及慢性腎臟病 (ELIXCYTE-CKD) 兩大適應症進行開發。

董事長蔡意文表示，目前膝骨關節炎新藥研發台灣臨床三期已進入收案尾聲，預計 2026 年完成試驗，後續依照審查結果申請藥證。慢性腎臟病方面，則已完成台灣一 / 二期臨床試驗結案審查，朝申請三期邁進，且慢性腎臟病新藥研發取得美國 FDA 快速審查 (Fast Track) 資格。

此外，「再生醫療法」與「再生醫療製劑條例」預計 2026 年落地實施，總經理洪懿佩表示，已完成臨床二期的細胞製劑可申請附款許可的臨時性藥證，公司將密切配合主管機關子法規與實施進度，積極爭取膝骨關節炎與慢性腎臟病兩大適應症的臨時性藥證。

向榮提到，若後續成功取得任一藥證，皆有助公司搶占台灣市場先機，同步推升整體獲利表現。

向榮進一步指出，除現行推進中的膝骨關節炎與慢性腎臟病適應症外，也評估將應用領域拓展至巴金森氏症與老年衰弱症等高齡相關疾病。

除新藥開發，向榮同步經營「外泌體幹細胞分泌物」與「細胞生產技術服務」業務，近年營收穩健。向榮指出，外泌體幹細胞分泌物主要作為化妝品原料使用，國內市場與台灣美髮連鎖集團曼都策略結盟，預計將此產品推展至寵物市場，同時也已成功外銷至日本，並持續拓展至韓國、東南亞等海外地區。

細胞生產技術服務方面，則已取得 PIC/S GMP 細胞製劑藥品先導工廠認證，可提供 GMP 等級細胞製劑開發、量產與 CDMO 委托製造及品管檢測等服務，可滿足客戶從早期開發至後期商業化的需求。