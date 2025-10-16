【股市焦點】台積電產能與美元利率的關鍵訊號 新光證券：關注這三種可能走勢與應對策略

鉅亨研報 2025-10-16 09:50

‌



(圖:shutterstock)

台積電法說會牽動的是「產能與接單」；美國零售銷售在通膨數據空窗期，牽動的是 「折現率與匯率」。前者決定 AI 供應鏈的上限，後者決定資金願意給多少本益比。兩個關鍵數字排在一起，才看得清這週台股該進攻還是該防守。

新光證券表示，過去一年，投資人談 AI 多半盯著「誰的 GPU 更快」、「誰拿到更多晶圓」。但真正限制出貨與營收的，是兩個被忽略的刻度：

‌



⚫ 刻度一：CoWoS WPM（每月可封裝多少片）

CoWoS 是台積電的 2.5D 先進封裝，把 GPU 與多顆 HBM 高頻寬記憶體緊密放在同一個「超大底座」上。產能（WPM）每往上推一階，整條 AI 供應鏈的出貨上限就抬一階：先進封裝本體→ABF 載板→矽中介層→檢測與設備，通通吃得到。

⚫ 刻度二：HBM bits（每台伺服器能塞進多少高速記憶體）

大模型吃的是「資料搬運速度」。HBM 把 DRAM 往上堆成塔，一次開很粗的資料通道。新一代 HBM4 把位寬、通道、容量再放大，讓單機價值與毛利有機會再上修。HBM bits 越大，單機 ASP 越高，散熱與電力也會被往上推。

新光證券指出，本週台積電法說，真正值錢的不是單季數字，而是三句話：

1. 明年的先進封裝月產能

2. 後年（與其後）擴產節點

3. 客戶平台的封裝型態（Blackwell 等）

新光證券認為，本週美國通膨重磅數據尚未登場，市場的短線風向球落在零售銷售數據，這兩個變數建議投資人要一起觀察。