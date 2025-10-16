〈焦點股〉特力屋登錄興櫃股價衝破6字頭 獲利前景樂觀

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-10-16 11:52

‌



亞洲最大貿易集團特力 (2908-TW) 旗下子公司特力屋 (7867-TW) 今 (16) 日以每股 58 元登錄興櫃，早盤大漲超過 20%，盤中站穩 6 字頭上，穩步展開蜜月行情，特力集團總裁何湯雄高度樂觀看待國內居家修繕市場的成長空間，也開始計畫拓展至東南亞市場，未來獲利動能持續看漲，目標 3 年內完成上市櫃掛牌。

特力集團總裁何湯雄(右)。(鉅亨網資料照)

何湯雄表態高度看好台灣居家修繕市場的發展商機，並指出三大趨勢，包括大量的老屋需要改建將帶動第三方修繕需求增加、平均家戶人口數減少但家戶數增加，以及老齡化社會使年長者居住需求更受重視等。

‌



目前特力屋營運大型店 28 家、小型社區店 35 家、獨立居家商場 1 家，合計共有 63 家特力屋和 1 家桃園南崁特力家居，年底前預計再新開 2 家社區店。

何湯雄尤其看好社區管家服務的成長力，若以每位管家每年平均業績可達 600 萬元、初步達 200 位管家的發展來估算，光是社區管家一年帶進的業績就能破億元，並可進一步透過社區管家與在地的連結，帶動自有商品每年占比增加 3-5% 的速度成長。

何湯雄更透露，事實上，今年已有管家業績突破千萬元，並為個人帶入百萬元的業績獎金，未來持續吸引相關業務人才加入，值得期待。