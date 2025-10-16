〈陸股盤後〉貝森特稱若中國放棄稀土管制 美方願延長關稅暫停 三大指數漲跌互見
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
中國股市三大指數周四（16 日）收盤漲跌互見，據《彭博》周三報導，美國財政部長貝森特表示，若北京放棄最新稀土出口管制計畫，美方願延長對中國商品高關稅的暫停期限。
滬指周四收盤漲 0.1% 報 3,916.23 點，深證成指跌 0.25% 報 13,086.41 點，創業板指漲 0.38% 報 3,037.44 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.9489 兆元。
盤面上看，工程機械、鋼鐵、有色、燃氣、化工類股走低，煤炭、保險、銀行族群強勢拉升。
今年以來，美中已就高達 145% 的進口關稅達成 90 天休戰協議，下一個期限將在 11 月到來。目前川普政府的焦點是阻止中國推行嚴格稀土新出口管制，部分手段包括提供誘因讓北京放棄計畫，並威脅若北京不放棄，美方將祭出嚴厲懲罰。
「我們是否可能以更長暫停期交換？也許可以。但這一切都將在未來數周內談判。」貝森特周三在華盛頓記者會上表示。
此外，政府官員周三表示，七國集團（G7）財長將考慮作出聯合回應，以阻止中國計劃控制全球稀土供應的措施。
據《彭博》報導，德國財政部長 Lars Klingbeil 告訴記者，G7 會議將討論共同方針，以針對性措施應對中國的行動，同時提醒各方避免採取任何可能反噬國內經濟的舉措。
貝森特表示，美國將尋求 G7 以外的更廣泛支持。G7 成員還包括加拿大、日本、法國、義大利和英國。他指出，世界各國財長本周齊聚華盛頓，參加國際貨幣基金（IMF）和世界銀行年會。
「我們將與歐洲盟友、澳洲、加拿大、印度以及其他亞洲民主國家交談。」貝森特在華盛頓出席由《CNBC》舉辦的論壇時表示。「我們將對此作出集體回應，因為中國的官僚不能為世界其他國家管制供應鏈或製造流程。」
據《法新社》報導，中國上周宣布實施新一輪稀土技術出口管制。中國是全球主要稀土生產國，這些礦物主要用於製造汽車、電子產品與國防工業所需的關鍵磁鐵。中國實施稀土管制措施後，美國總統川普表示，將對中國商品課徵 100% 額外關稅。
