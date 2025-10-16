〈美股盤後〉銀行股財報強勁 晶片股勁揚助攻 標普收高

鉅亨網編譯陳又嘉 2025-10-16 05:21

美國股市周三 (15 日) 多收高，摩根士丹利 (Morgan Stanley)(MS-US) 與美國銀行 (Bank of America)(BA-US) 股價在公布亮眼財報後勁揚，而投資人仍聚焦近期美中貿易緊張情勢升溫。

美國股市周三 (15 日) 多收高(圖：Shutterstock)

摩根士丹利股價躍升 4.7%，創下歷史新高。美國銀行則大漲 4.4%，這兩家大型銀行第三季獲利優於華爾街預期，主要受惠於企業併購熱絡。

標普 500 銀行指數上漲 1.2%，為三周以來首度連漲三日。

本周多家銀行的財報顯示美國大型企業展現韌性，第三季財報季開局良好，同時提供了經濟健康狀況的線索，因為政府關門導致多項宏觀經濟數據暫停發布。

費城半導體指數上漲 3%，因艾司摩爾 (ASML)(ASML-US) 公布第三季訂單與營業利益超出市場預期，受惠於人工智慧 (AI) 投資熱潮，ASML 在美掛牌股票上漲 2.7%。

標普的 11 大板塊中有 7 個上漲，由房地產領漲，上升 1.5%，其次是公用事業漲 1.29%。

美股市場成交量相對放大，總成交股數達 215 億股，高於過去 20 個交易日平均的 204 億股。

美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 接受 CNBC 訪問時表示，華府不希望升高與中國的貿易衝突，強調總統川普準備於本月底在南韓與中國國家主席習近平會面。

川普周二表示，華府正考慮削減與中國部分貿易往來，包括食用油相關項目。兩國本周已開始互相徵收港口費。

貝森特周三強調，即使近期股市因貿易戰波動，他們仍不會因此改變與中國的談判立場。「我們不會因為股市下跌就談判，」「我們談判是因為這對美國經濟最有利。」

貝森特同時指出，他計劃在美國感恩節過後，向川普提出 3 至 4 位聯準會 (Fed) 主席人選供面試。

聯準會最新褐皮書顯示，部分雇主因經濟不確定性、以及 AI 投資增加而放慢招募。報告同時指出，因川普政府打擊非法移民，導致餐旅業、農業、營建業與製造業勞動力供應緊張。

美國政府關門已進入第三周，也增加了市場不確定性。由於聯邦政府機構停擺，許多關鍵經濟數據暫停發布，讓交易員面臨資訊盲區。

美股周三 (15 日) 主要指數表現：

道瓊指數下跌 17.15 點，或 0.037%，收 46,253.31 點。

那斯達克指數上漲 148.38 點，或 0.66%，收 22,670.08 點。

S&P 500 指數上漲 26.75 點，或 0.4%，收 6,671.06 點。

費城半導體指數上漲 196.73 點，或 2.99%，收 6,767.06 點。

NYSE FANG + 指數上漲 61.03 點，或 0.38%，收 16,104.04 點。

標普 500 指數 11 大板塊中有 7 個上漲。(圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 科技五天王漲跌互見。Meta (META-US) 上漲 1.26%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.63%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.27%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.027%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.38%。

台股 ADR 多收漲。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.97%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 5.39%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.27%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.72%。

企業新聞

蘋果宣布推出新一代 iPad Pro、14 吋 MacBook Pro 與 Vision Pro 頭戴裝置，三款產品皆搭載自家研發的最新 M5 晶片，效能全面升級。美國等地區新產品即日起開放預購，10 月 22 日正式開賣，售價維持與前代相同，但台灣尚未確定預購和上市時間。

艾司摩爾財務長 Roger Dassen 表示，公司已「充分準備」應對中國最新的稀土出口限制措施，即使其對全球半導體生態系的影響仍難以評估。據《彭博》先前報導，該公司可能因管制面臨數周出貨延誤，不過 Dassen 在公司公布第三季財報後的電話會議中淡化了這項擔憂。

Meta Platforms 宣布將在美國德州艾爾帕索 (El Paso) 投資超過 15 億美元，興建一座規模達 1GW 的新資料中心，以支撐其 AI 研發計畫。該設施預計於 2028 年啟用，將成為公司推進 AI 基礎設施布局的最新里程碑。

美國空中計程車新創 Archer Aviation(ACHR-US) 宣布，以 1,800 萬歐元收購競爭對手 Lilium 約 300 項先進空中移動 (AAM) 技術專利資產，進一步擴大其自有技術組合至逾 1,000 項。消息一度帶動股價大漲 8.5%。

華爾街分析

GLOBALT 資深投資組合經理 Thomas Martin 表示，「消費者仍在花錢，消費力看起來很穩健，這是銀行財報傳遞的一個主要訊息，」「就業情況並未急劇惡化，通膨與就業基本上都在合理範圍內。」

Interactive Brokers 資深經濟學家 Jose Torres 表示，「目前投資人似乎不急著推升股市再創新高，他們在等待更多財報以及華府或北京的進一步消息，」「波動率仍偏高，意味著市場可能在任何方向出現劇烈變動，投資人正尋找任何可能影響情緒與風險偏好的重要消息。」