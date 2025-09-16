鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-16 10:31

‌



國內五大發卡行 2025 年 8 月信用卡財務數據出爐，7 月受惠稅款遞延效應，中信銀、國泰世華及玉山單月刷卡量突破千億，締造「三千金」盛況。然而，8 月此一效應消失，又是傳統消費淡月，加上清算入帳有效工作天數較 7 月少了數日，整體刷卡動能明顯降溫。不過，中國信託銀行仍以 669.5 億元穩坐「刷卡王」，並在 uniopen 聯名卡加持下，單月發卡量達 22.5 萬張，重奪「發卡王」寶座，躍居「雙冠王」。

五大發卡行「3原因」8月刷卡量大縮水 中信銀榮登刷卡、發卡雙冠王。(圖：shutterstock)

根據統計，五大發卡行 8 月合計刷卡量 2662.32 億元，月減 44.86%、年增 4.19%；前 8 月累計簽帳金額則達 2 兆 3373 億元，較去年同期成長 6.73%。

‌



進一步觀察個別銀行 8 月簽帳金額，中信銀行以 669.5 億元穩居第一；國泰世華銀行為 650.56 億元，重回第二；玉山銀行以 478.48 億元居第三；北富銀 473.56 億元些微落後；台新銀則為 390.22 億元。

至於前 8 月累計刷卡量，中信以 5800 億元穩居第一，國泰世華 5540 億元位列第二，玉山與北富銀均突破 4000 億元，台新銀則為 3447 億元。

值得注意的是，玉山過去因家樂福聯名卡換卡效應，連續五個月穩坐「發卡王」，8 月仍繳出逾 13 萬張佳績，但中信憑藉與統一合作的 uniopen 聯名卡，建構全台最大零售金融生態圈，單月發卡量大幅超車，達 22.5 萬張。其餘三家銀行 8 月新發卡量則介於 3.8 萬至 4.4 萬張區間。

整體而言，8 月進入暑假尾聲，旅遊高峰已過，百貨周年慶大戰也尚未開打，向來是全年之中的淡月，再加上稅款遞延效應消退與入帳天數減少二項因素，五大發卡行單月刷卡量均較前月呈現雙位數下滑。

關於今年 8 月刷卡情形，中信銀指出，主要來自暑假外出旅遊、繳學費、用餐等消費，帶動海外、旅遊休閒、餐飲、交通等簽帳金額持續成長，約占 5 成以上。發卡成長主要來自「中國信託 uniopen 聯名卡」，自上市以來，該卡廣受市場歡迎，客戶申辦踴躍，預計首年將會達到 100 萬卡目標。

國泰世華累計前 8 月簽帳金額約 5540 億元，年增率達雙位數，暑假期間餐飲、娛樂以及親子旅遊需求增加，帶動旅遊、餐飲娛樂及購物等消費簽帳穩定成長。公司表示，信用卡競爭已邁入「體驗時代」，國泰世華針對不同客群提供專屬優惠與用卡權益，並將信用卡升級為整合服務的平台，延伸金融場景，持續打造以「小樹點」為核心的 CUBE 點數生態圈，成為卡友日常生活的一部分。

北富銀表示，8 月刷卡量約 474 億元，與去年同期持平，主因 8 月入帳天數較 7 月少 4 天，約影響刷卡量 64 億元。8 月刷卡量成長主要來自於海外消費及量販賣場，二大類別消費占比近 4 成。進入秋季消費旺季，北富銀為迎接中秋連假出遊需求，持續鎖定旅遊消費，推出多元刷卡優惠。

玉山 8 月簽帳金額約 478 億元，創下同期新高，較去年同期成長 4.7%，主要簽帳成長動能來自 App 支付、國外消費、旅遊及網購，皆維持雙位數成長。目前流通卡數來到 880 萬張，年增 19.5%，新發卡數為 13.4 萬張，主要動能來自玉山 Unicard、熊本熊卡、U Bear 等。為持續回饋廣大卡友，家樂福聯名卡升級玉山 Unicard 活動截止日由原 2025 年 9 月 30 日延長至 12 月 31 日。