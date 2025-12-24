鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-12-24 15:36

街口支付攜手台新銀行，於 2026 年再度升級台新街口聯名卡權益，並以全新名稱「街口豬富卡」，延續卡友最有感的「免切權益、無腦刷」精神。豬富卡主打一般消費享 1% 無上限回饋，搭配精選通路最高 3.5% 回饋，新戶再享全年 10% 加碼，最高可享 13.5% 街口幣回饋；同時，深受卡友肯定的繳費回饋機制強勢回歸，權益給好給滿一整年。

街口支付表示，新戶於 2026 年 3 月 31 前透過指定連結申辦街口豬富卡，即可享為期一整年的新戶專專屬加碼權益。凡綁定街口支付或其他電子支付 (LINE Pay、icash Pay) 消費、海外消費 (含線上交易)，以及購買機票，皆可享筆筆 10% 回饋，每月最高回饋 800 元街口幣，整年最高可拿 9600 元街口幣。

此外，新戶加碼權益適用於超商、繳費等多元通路，回饋更可疊加 基礎 1% 及 精選通路 2.5% 加碼，最高回饋達 13.5%，讓每一次消費都轉化為實實在在的回饋價值。

延續既有回饋基礎，街口豬富卡於 2026 年全面擴大精選通路版圖。除原有百貨、外送、交通與旅遊平台外，進一步納入美廉社、聖德科斯等日常採買生活通路，讓卡友在日常補給與生活消費中，也能輕鬆累積回饋。

旅遊場景同步升級，除訂房、訂票平台外，更擴及 eSIM、機場接送、停車服務 等出國必備項目，從行前準備到返國行程，全程可刷、筆筆有感，打造完整的 「出國一條龍」回饋體驗。

於精選通路消費，不論使用街口支付、實體卡、Apple Pay 或 Google Pay，皆可享一般消費 1% + 精選通路加碼 2.5%，合計 3.5% 街口幣回饋，免切權益、不必記通路，天天刷都對。

過去深受卡友肯定的繳費回饋機制，2026 年於豬富卡全面回歸再升級。透過 街口支付 App 繳費專區 使用豬富卡繳納各類帳單，即可享 0.15% 無上限回饋；當月繳費金額累積達指定門檻後，再加碼 2% 回饋，合計最高可享 2.15% 回饋。

此外，2026 年第一季 (1–3 月) 限時加碼，每月繳費達指定門檻的前 1 萬名卡友，可再享額外 3% 回饋，單月最高回饋上看 5.15%，讓原本「只求繳完」的帳單，也能繳得有感。