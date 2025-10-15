鉅亨速報 - Factset 最新調查：Centrais Eletricas Brasileiras S.A. - ADR(EBR-US)EPS預估上修至0.43元，預估目標價為10.87元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Centrais Eletricas Brasileiras S.A. - ADR(EBR-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.42元上修至0.43元，其中最高估值0.45元，最低估值0.19元，預估目標價為10.87元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.45(0.45)
|0.94
|1.29
|0.96
|最低值
|0.19(0.19)
|0.5
|0.95
|0.96
|平均值
|0.38(0.37)
|0.76
|1.05
|0.96
|中位數
|0.43(0.42)
|0.82
|0.99
|0.96
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|77.48億
|87.08億
|93.09億
|84.48億
|最低值
|67.57億
|71.96億
|78.17億
|75.89億
|平均值
|71.93億
|79.29億
|85.14億
|79.34億
|中位數
|71.33億
|78.96億
|84.44億
|78.48億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.79
|0.66
|0.35
|0.40
|0.85
|營業收入
|56.38億
|69.71億
|65.98億
|74.39億
|74.54億
詳細資訊請看美股內頁：
Centrais Eletricas Brasileiras S.A. - ADR(EBR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
