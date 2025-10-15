鉅亨速報 - Factset 最新調查：Centrais Eletricas Brasileiras S.A. - ADR(EBR-US)EPS預估上修至0.43元，預估目標價為10.87元

search icon



Factset 最新調查：Centrais Eletricas Brasileiras S.A. - ADR(EBR-US)EPS預估上修至0.43元，預估目標價為10.87元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Centrais Eletricas Brasileiras S.A. - ADR(EBR-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.42元上修至0.43元，其中最高估值0.45元，最低估值0.19元，預估目標價為10.87元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.45(0.45)0.941.290.96
最低值0.19(0.19)0.50.950.96
平均值0.38(0.37)0.761.050.96
中位數0.43(0.42)0.820.990.96

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值77.48億87.08億93.09億84.48億
最低值67.57億71.96億78.17億75.89億
平均值71.93億79.29億85.14億79.34億
中位數71.33億78.96億84.44億78.48億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.790.660.350.400.85
營業收入56.38億69.71億65.98億74.39億74.54億

詳細資訊請看美股內頁：
Centrais Eletricas Brasileiras S.A. - ADR(EBR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

