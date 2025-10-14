search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Centrais Eletricas Brasileiras S.A. - ADREBR-US的目標價調升至10.87元，幅度約6.46%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Centrais Eletricas Brasileiras S.A. - ADR(EBR-US)提出目標價估值：中位數由10.21元上修至10.87元，調升幅度6.46%。其中最高估值15.52元，最低估值9.23元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予Centrais Eletricas Brasileiras S.A. - ADR評價：積極樂觀13位、保持中立0位、保守悲觀0位。

Centrais Eletricas Brasileiras S.A. - ADR今(14日)收盤價為9.565元。近5日股價下跌6.46%，標普指數下跌2.43%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


