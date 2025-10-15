外資前三季核准來台投資88億美元飆升5成 離岸風電、科技大廠成主力

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-15 19:56

經濟部投資審議司今（15）日公布 114 年 1 月至 9 月投資統計，最大亮點為僑外來台投資金額呈現爆發式成長，核准金額達 87 億 7,735 萬 8,000 美元，較上年同期大幅增加 50.41%，主要由離岸風電、科技等重大投資案帶動，台商對中國大陸投資急遽降溫，核准金額僅 8 億 9,326 萬 6,000 美元，降幅高達 73.23%。

（鉅亨網資料照）

投審司統計顯示，114 年 1-9 月核准整體來台投資（含僑外資及陸資）金額為 88 億 7,896 萬 2,000 美元。整體對外投資（含對外投資及對中國大陸投資）件數為 805 件，金額 334 億 7,406 萬 9,000 美元，規模巨大但略有變化。

在僑外來臺投資方面，核准件數為 1,644 件，件數雖微幅減少 2.84%，但核准金額大幅成長 50.41%，反映出單一大型投資案的推動力。其中最受矚目的包括：

離岸風電產業的持續投入： 丹麥商 ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S 以約 20.21 億美元轉投資設立大彰化西南控股股份有限公司，以及盧森堡商 CI FENGMIAO SCSP 以約 6.72 億美元增資哥本哈根基礎設施渢妙股份有限公司。

國際科技大廠的加碼：英商 GOOGLE ENGINEERING UK HOLDINGS LIMITED 約以 2.12 億美元增資台灣科高工程有限公司，凸顯國際科技龍頭對臺灣硬體與工程實力的信心。

其他大型基金：英屬開曼群島商 STONEPEAK OCEANVIEW （CAYMAN） HOLDINGS COMPANY 約以 2.68 億美元增資巔峰海景投資股份有限公司。