鉅亨速報 - Factset 最新調查：東陽(1319-TW)EPS預估下修至6.57元，預估目標價為120元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對東陽(1319-TW)做出2025年EPS預估：中位數由6.76元下修至6.57元，其中最高估值8.73元，最低估值5.87元，預估目標價為120元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值8.73(8.73)9.077.94
最低值5.87(5.87)6.987.94
平均值6.8(6.85)7.847.94
中位數6.57(6.76)7.727.94

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值26,791,00029,560,00026,726,000
最低值24,631,00025,500,00026,726,000
平均值25,508,00027,623,50026,726,000
中位數25,332,00027,689,50026,726,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS7.45.13.641.16
營業收入
(單位：新台幣千元)		25,596,06323,858,80621,282,60618,380,295

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1319/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

