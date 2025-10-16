鉅亨速報 - Factset 最新調查：東陽(1319-TW)EPS預估下修至6.57元，預估目標價為120元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對東陽(1319-TW)做出2025年EPS預估：中位數由6.76元下修至6.57元，其中最高估值8.73元，最低估值5.87元，預估目標價為120元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|8.73(8.73)
|9.07
|7.94
|最低值
|5.87(5.87)
|6.98
|7.94
|平均值
|6.8(6.85)
|7.84
|7.94
|中位數
|6.57(6.76)
|7.72
|7.94
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|26,791,000
|29,560,000
|26,726,000
|最低值
|24,631,000
|25,500,000
|26,726,000
|平均值
|25,508,000
|27,623,500
|26,726,000
|中位數
|25,332,000
|27,689,500
|26,726,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|7.4
|5.1
|3.64
|1.16
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|25,596,063
|23,858,806
|21,282,606
|18,380,295
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1319/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：東陽(1319-TW)EPS預估下修至6.76元，預估目標價為121元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：東陽(1319-TW)目標價調降至121元，幅度約3.2%
- 5檔台股ETF指數定審 00934、009802大換血
- 東陽前8月稅前獲利年減18% 每股盈餘4.79元仍創同期次高
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇