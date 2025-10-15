新光三越攜手日本伊勢丹 推全台首見男性潮流選物場域

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-10-15 18:54

新光三越台北信義新天地今 (15) 日宣布，攜手日本頂級百貨 ISETAN MEN’S 跨國合作，歷經三年籌備，於 A9 3F 打造出全台首座以「男性潮流選物」為核心的時尚場域 SKM MEN’S，結合超過 110 個品牌、600 坪空間與東京買手精神，正式開啟台灣男士時尚文化新紀元。

新光三越A9 3F 打造出全台首座以「男性潮流選物」為核心的時尚場域SKM MEN’S。(圖：新光三越提供)

新光三越指出，這不僅是一層購物樓層，更是風格與態度的實驗場，共有 5 大亮點，分別為 (1) 跨國首創合作，五大設計師品牌齊聚 STYLE MASTER 專區、(2) SKM MEN’S 選物登場，編輯式策展亞洲新銳設計力量、(3) 四大選品店進駐，定義男性生活全景、(4) 三大冠軍品牌集結，品味生活的最佳註腳，以及 (5) BOSS、TUMI、BRIEFING、BANG & OLUFSEN 四大旗艦品牌同步登場。

‌



新光三越說明，以「STYLE MASTER」為名的設計師專區，完整呈現來自東京與歐洲的五大品牌，包括日本潮流巨擘 UNDERCOVER、軍裝解構美學代表 N.HOOLYWOOD、實穿與文化並進的 SOPH.、義式機能工藝品牌 C.P. COMPANY，以及台灣機能時裝先鋒 GOOPiMADE。

而全新自營選物專區 SKM MEN’S 以編輯策展概念，集結超過 20 家台、日、歐美話題品牌。

「Street & Culture」潮流專區則匯聚 WIND AND SEA、BoTT、TIGHTBOOTH、CARHARTT WIP、WE11DONE、NAMESAKE 等亞洲街頭品牌，展現當代潮流語彙與文化態度。

四大選品品牌同步進駐 A9 3F，將男性生活細節化為風格表達：香港潮流選物品牌 OPEN DIALOGUE 首度登台，引進 WILD THINGS、TRIPLET，帶來亞洲街頭策展體驗；beautySTAGE lab 精選超過 50 個男性香氛與保養品牌。

A9 3F 不止於時尚，也以「風格生活」為主題，集結三大冠軍級品牌，分別為由世界拉花冠軍林子軒創立的 CHLIV Coffee，威士忌文化品牌 小後苑 Backyard Jr. 收藏超過 800 款稀有酒款，提供可品飲、可收藏的沉浸空間，而日本頂級選酒品牌 ENOTECA 提供紅白酒單杯品飲體驗。