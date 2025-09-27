新光三越中港店重開幕人潮湧現 二大檔期接續開打

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-27 13:21

歷經 226 天，昔日的百貨店王新光三越台中中港店於今 (27) 日嶄新重開幕，開店前擠滿迫不及待進場的人潮，由於趕上第四季的百貨傳統旺季，新光三越規劃即日起至 10 月 8 日舉辦感謝季，而 10 月 16 日至 11 月 9 日開始進行周年慶檔期。

新光三越中港店重開幕人潮湧現。(圖：新光三越提供)

新光三越說明，中港店營運重啟，也象徵新光三越持續深耕地方、服務升級的承諾，讓消費者感受美好如新的消費體驗。

由於中港店已落地台中 25 年，與城市有深刻連結，此次開幕運用台中市鳥「百耳畫眉」和市花「山櫻花」為視覺設計元素，表達與城市共鳴的在地情感。

而在館內，重開幕獲得超過 800 家品牌全力支持，全館集結全球最新話題品牌和限定商品，其中，導入中部獨家話題新櫃，如孫藝珍愛用的義大利頂級品牌 Valextra、以雲朵包爆紅的韓牌 CARLYN 等。

新光三越也提到，11、12 樓以全項運動出發，集結 13 項奧運項目一次滿足運動迷所需，全新展現全球未來運動和戶外休閒的最新潮流主張，打造成城市全能運動場。

為了迎接重聚，新光三越也精心準備會員迎賓來店禮，發掘台中在地良品，例如，曾獲台中十大伴手禮首獎的青鳥旅行肉鬆蛋捲、豐原百年老店寶泉太陽餅、在大甲傳承一甲子手藝的大呷麵本家芋頭麵等。