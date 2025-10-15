鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-15 18:53

漢康 - KY(7827-TW) 今 (15) 日召開法說會，董事長劉世高表示，旗下抗癌融合蛋白新藥 HCB101 已啟動一 b / 二 a 期臨床收案，且已對外授權。同時，規劃今年底送件申請創新板上市，目標明年上半年掛牌。

漢康年底送件申請創新板，目標明年上半年掛牌。(圖：漢康提供)

劉世高表示，HCB101 是具高度專一性的第 3.5 代 SIRPα/CD47 融合蛋白藥物，目前持續進行全球多中心的聯合療法一 b / 二 a 期臨床試驗收案，並採開放式設計。其中，在取得胃癌二期的 ORR、PFS(腫瘤無惡化期)、OS(存活期) 等試驗數據後，將展開除已授權外的全球及區域合作洽談，並預計在 2026 年第二季至第三季進行臨床試驗結果分析。

‌



HCB101 在今年 6 月完成首次對外授權，將中國、香港、澳門、東南亞特定國家等地區市場的獨家商業化權利授予上海復宏漢霖，簽約金 1000 萬美元 (約新台幣 3.12 億元)，已入帳並認列在 9 月營收，帶動漢康今年 9 月及前三季營收創高。

漢康提到，後續依照合約可再收取高達 1.92 億美元的產品開發里程金與銷售里程金，待 HCB101 上市銷售後，將享有一定比例的銷售分潤。劉世高指出，公司對後續的國際授權價值持樂觀看法，目前已與全球前 30 大藥廠簽署 NDA。