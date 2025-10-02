鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-10-02 11:06

星宇航空 (2646-TW) 今 (2) 日宣布，將於 12 月 16 日恢復飛航台北 - 馬尼拉航線，即日起全面開賣，未來將以 A321neo 客機提供每日一班早去午回的服務。

星宇復航馬尼拉 菲國三地彈性進出版圖成形。(圖：星宇提供)

星宇說明，台灣和菲律賓雙方往來密切，在台工作的菲律賓人口已超過 16 萬人，菲律賓也是南向政策的重要市場，目前台菲相互給予 14 天的免簽待遇，許多台商長期在菲律賓當地設立製造基地。

星宇執行長翟健華表示，重啟馬尼拉航線不僅能滿足商務和旅遊需求，也是強化東南亞市場布局的關鍵一步，隨著馬尼拉與宿霧、克拉克三地相互支援，旅客將享有不同點進出的靈活選擇，大幅提升轉機和行程規劃彈性。

馬尼拉是菲律賓的首都，也是東南亞地區的重要樞紐城市，在馬尼拉航線重新加入後，星宇每周飛航菲律賓航線達到班。