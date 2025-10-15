威盛旗下威宏強化AI布局 加入Arm Total Design 生態系

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-10-15 14:37

威盛 (2388-TW) 旗下 ASIC 廠威宏科技今 (15) 日宣布正式加入 Arm Total Design 生態系統，此合作展現威宏科技致力於提供創新設計解決方案的承諾，並針對 AI 及 HPC 應用進行最佳化。

IC示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

威宏指出，公司身為系統級 IC 設計服務領導供應商，在系統整合與晶片設計方面具備深厚專業，能提供完整的一站式解決方案，涵蓋從系統單晶片 (SoC) 架構設計到工程驗證板 (EVB)，以及從晶圓測試 (CP) 到系統級測試 (SLT)，協助客戶從概念走向量產，加速創新落地。

憑藉整合複雜小晶片 (Chiplet) 的豐富經驗，威宏已成功充分運用小晶片設計方法執行多項異質整合專案。基於對 Arm Chiplet System Architecture (CSA) 的經驗，威宏能夠為客戶提供模組化、可擴展且高效能的解決方案，以滿足半導體創新的演進需求。

威宏對於新世代 AI 與 HPC 先進封裝設計的專注，進一步推動了 Arm Total Design 生態系統的使命。透過將 Chiplet 與先進封裝技術應用於 AI、邊緣運算、資料中心與超級電腦等領域，協助客戶取得領先市場的競爭優勢。

此外，威宏科技也建立了與全球多元夥伴的成功合作紀錄，與世界級頂尖半導體公司維持長期合作關係，這展現了其複雜專案管理上的強大能力，以及承諾持續致力於為各種應用領域提供突破性解決方案。

威宏科技總經理王明德表示，藉由加入 Arm Total Design 生態系統，公司將加速推動以 Chiplet 為基礎的架構與新世代系統整合，實現先進 AI 與 HPC 解決方案的落地，期待與 Arm 緊密合作，加快創新週期，並將開創性的產品推向市場，協助客戶在 AI 與 HPC 領域持續保持領導地位。