永豐攜手台啤雲豹 新球季「頑張」出擊 金融力量升溫全民籃球熱潮

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-15 15:11

圖右二為永豐銀行總經理莊銘福、右一為台啤永豐雲豹執行長張建偉。(圖/永豐銀行提供)

永豐銀行長期贊助運動產業，今 (15) 日攜手「台啤永豐雲豹職業籃球隊」展開全新 (2025~26) 賽季；永豐銀行總經理莊銘福表示，旗下支持國內各類運動賽事，力挺臺灣年輕人圓夢，包括國內各級籃球、足球、舞蹈及障礙跑等賽事；今 (2025) 年為連續第五年贊助台啤永豐雲豹，全新賽季期待與球隊中年輕世代共同展現「豹青頑張 」－全力以赴的奮戰精神。

結合金融專業 展現企業社會責任

台啤永豐雲豹所屬的台灣職業籃球大聯盟 (TPBL) 上 (2024~25) 季總進場數直逼 64 萬人次、官方 YouTube 頻道總觀看數突破 2,500 萬次 ，展現籃球運動的全民魅力；永豐銀行自 2021 年起支持台啤永豐雲豹，上季主場平均進場人次呈現正成長、亦為全聯盟最多 ，全新賽季更加入多位新生代球員，組成具爆發力的年輕黃金陣容。永豐銀行表示，特邀永豐信用卡友 陪伴球隊迎向挑戰，於台啤永豐雲豹主場賽事期間，線上購票、現場刷卡購票及購買球隊周邊商品全面 8 折。

跨界合作並肩行 共迎榮耀新里程