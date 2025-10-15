永豐攜手台啤雲豹 新球季「頑張」出擊 金融力量升溫全民籃球熱潮
鉅亨網記者陳于晴 台北
永豐銀行長期贊助運動產業，今 (15) 日攜手「台啤永豐雲豹職業籃球隊」展開全新 (2025~26) 賽季；永豐銀行總經理莊銘福表示，旗下支持國內各類運動賽事，力挺臺灣年輕人圓夢，包括國內各級籃球、足球、舞蹈及障礙跑等賽事；今 (2025) 年為連續第五年贊助台啤永豐雲豹，全新賽季期待與球隊中年輕世代共同展現「豹青頑張 」－全力以赴的奮戰精神。
結合金融專業 展現企業社會責任
台啤永豐雲豹所屬的台灣職業籃球大聯盟 (TPBL) 上 (2024~25) 季總進場數直逼 64 萬人次、官方 YouTube 頻道總觀看數突破 2,500 萬次 ，展現籃球運動的全民魅力；永豐銀行自 2021 年起支持台啤永豐雲豹，上季主場平均進場人次呈現正成長、亦為全聯盟最多 ，全新賽季更加入多位新生代球員，組成具爆發力的年輕黃金陣容。永豐銀行表示，特邀永豐信用卡友 陪伴球隊迎向挑戰，於台啤永豐雲豹主場賽事期間，線上購票、現場刷卡購票及購買球隊周邊商品全面 8 折。
跨界合作並肩行 共迎榮耀新里程
永豐銀行專注金融本業外亦連續三年 (2022~24) 榮獲「體育推手獎」肯定。除台啤永豐雲豹外，永豐銀行表示，旗下長期贊助政大雄鷹籃球隊、支持台中市足球未來發展協會參與企業甲級足球聯賽及斯巴達障礙跑競賽，今 (2025) 年也持續拓展合作面向－冠名贊助「台北永豐旺寶 3×3 職業籃球隊」，以行動推動台灣多元運動發展，秉持「翻轉金融，共創美好生活 Together, a better life.」的企業願景。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 永豐金前9月獲利衝破200億元續創同期新高 EPS 1.57元
- 戴誠志估Q4股債「風平浪靜」 AI熱潮仍可延續5至10年
- 3併購案1年內到位 朱士廷：併購講求緣分、互補 盼1年後綜效顯現
- 玉山ESG永續倡議行動 「人才×科技」賦能產業邁向永續
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇