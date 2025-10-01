〈永豐金併京城銀〉戴誠志估Q4股債「風平浪靜」 AI熱潮仍可延續5至10年

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-01 19:20

永豐金控 (2890-TW) 與京城銀行今 (1) 日完成合併，戴誠志正式卸任京城銀董事長職務，他以往對於股債操作精準有方，為市場津津樂道，談及近期台股屢創新高，他認為，台股高低點已經無法評價，大家都想賺別人的錢，最後就是「巴菲特不會贏，買的人也賺不到太多錢」，第四季應是「風平浪靜」，傳產或高科技產業都有機會，他看好 AI 發展仍可延續 5 至 10 年。

永豐金控(2890-TW)與京城銀行今 (1) 日完成合併，戴誠志正式卸任京城銀董事長職務。(鉅亨網記者陳于晴 攝)

戴誠志於合併酒會致詞時表示，永豐銀前身是台北企銀，京城銀前身則是台南企銀，南北結合非常有緣，他打趣地表示，「永豐金控近幾年在併購策略上非常精明，與京城銀談的價格 (600 億元) 真的是精打細算，我們也很高興能加入這麼精打細算的金控，這是非常好的事情，但我希望，他對我們的客戶計息，就不要太精打細算了」。

戴誠志指出，京城銀這幾年承作許多案子受到限制，例如單一客戶授信上限不得超過銀行資本額的 15%，但併入永豐金之後，給予客戶各種金融的服務與額度，都可以做到更好。「把經營 70 幾年的銀行，託付給同樣有歷史、有經驗的永豐金，我們感到非常高興，員工將有更好的平台發揮，客戶也非常值得有這樣的一個平台，來做更大的發展」。

戴誠志會後接受媒體採訪時，被問及是否考慮處置手中永豐金持股，或是選擇繼續當大股東？他幽默地表示，有詢問過 AI 工具這個問題，AI 對此回應，無論是賣掉持股去做其他投資或繼續持有永豐金控股票都會有很好的收穫。

台股近期屢創新高，一度衝上 2 萬 6 大關，談及未來展望，戴誠志認為，目前市場氣氛「風平浪靜」，投資人應平常心看待指數高低。他形容，如同便當價格從過往的 60 元一路漲至 130 元一樣，「加權指數 2 萬 6 千點是高或低已經無法評價」。

談及美國債券市場，他指出，市場資金充沛、ETF 持續湧入，導致買盤與賣盤交錯，投資人多處於「想買就進場、看壞就空手」的狀態。

戴誠志進一步指出，第四季行情應屬「風平浪靜」，不易出現大幅回檔，他也直言「巴菲特不會贏，但買的人也賺不到太多錢」，這並非代表巴菲特會輸，而是指即使連長期價值投資大師巴菲特，也難在這種資金過剩、波動有限的環境中突圍賺取超額報酬；同樣地，一般投資人雖不至於大虧，但也難以在短時間內賺到太多。

媒體問及，自京城銀退休之後，是否會把心力放在台紙的經營？戴誠志笑稱，「會放在自己身上」，希望能與孫子、孫女共享天倫之樂，「我現在一次可以抱兩個孫子，身體還是很好！」